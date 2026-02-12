Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ

Разработчики отечественного голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату. Об этом сообщил ТАСС на полях Сибирского строительного форума президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

"...это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять", - сказал он.

Викторов отметил, что по статистике 80% обращающихся удовлетворяются ответом от голосового помощника. "Конечно, бывают нетипичные случаи, когда люди разгневаны, аварийные, когда уже надо переходить на живого оператора, который принимает экстренные решения", - добавил он.

Фото: freepik.com