Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»

193
14 февраля (суббота) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино» (16+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.
В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей – бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.
Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма «Формула любви» (1984, 0+), разберет крылатые фразы из кинокартины и расскажет о феномене любви с точки зрения разных психологических школ. Возможно, в этот день самые внимательные посетители смогут найти ответы на волнующие экзистенциальные вопросы и разгадать эту сложную «формулу любви».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPSmIe

Также в субботу, 14 февраля, в 17.00 состоится третье занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Рождение нового мифа: Голливуд 30-х годов» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Зачем человечеству нужны мифы и почему так сложно освободиться от их влияния? Ответ на этот вопрос можно искать в книгах по истории культуры, а можно пойти коротким путем и обратиться к истории Голливуда – самому эффективному производителю и поставщику мифов, внутри которых обитает современный человек. Именно Голливуд 1930-х сформировал стандарт фильма, которому пытаются (часто безуспешно) подражать и сегодня.
Что изменилось с приходом звука в кино? Под влиянием каких факторов возникли жанры: романтическая комедия, вестерн, нуар и мелодрама? На чем основана индустрия звезд? Какие желания формировало кино, завоевавшее мир? Очередная встреча киношколы поможет понять, почему за фасадом развлекательного кино обнаруживаются сложные социально-исторические сюжеты. На примере эпизодов из позабытой классики участники проследят за формированием канона современного кино.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTNWWZ

В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
05 февраля 2026, 09:43
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
На лекции Петр Якубсон представит обзор всех подземелий Самары и области: от природных пещер до исследовательских штолен, от подземных рек до многоярусных... Общество
514
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
03 февраля 2026, 09:25
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Испокон веков люди стремились хотя бы мысленно заглянуть в волшебный сад, где  желания становятся явью, действительность понятна и легка, а будущее – ясное... Общество
545
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
02 февраля 2026, 10:22
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Для участия в литературном семинаре необходимо до 5 февраля включительно прислать свои произведения (для прозы не более 20 000 знаков с пробелами, для поэзии... Общество
663
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
2
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
164
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
580
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
774
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2340
