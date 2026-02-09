В Госдуме обсудили введение отдельных очередей в аэропортах России

Граждане России должны иметь возможность приоритетного прохождения паспортного контроля в аэропортах, особенно в периоды пикового пассажиропотока. Об этом 9 февраля в интервью заявил глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По мнению депутата, недопустимо, когда в одной очереди сталкиваются россияне, возвращающиеся с отдыха, мигранты из постсоветских стран и иностранные туристы.
«Я обращусь еще раз в Минтранс с предложением, чтобы изучили складывающуюся практику, особенно во время пиковой нагрузки, для того чтобы <…> наши граждане имели возможность приоритетного прохождения», — отметил Нилов ТАСС.
Депутат также предложил разделить иностранцев на две категории — приезжающих работать и туристов.
«Всего должно быть три очереди. Это может варьироваться, это не обязательно должно работать постоянно, но везде должен быть гибкий и разумный подход», — заключил он.