С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи — грандиозное событие, которое соберет 10 000 молодых лидеров из 190 стран.

Ты — в креативных индустриях, науке, спорте, медиа, предпринимательстве или добровольчестве? Тогда тебе точно туда! Фестиваль станет настоящей витриной лучших российских инициатив и покажет миру: Россия — страна безграничных возможностей для смелых, талантливых и целеустремленных.

Особое внимание — подросткам 14–17 лет: для 1000 школьников (500 из России и 500 из-за рубежа) подготовлена отдельная программа. А еще иностранных участников ждут 30 экспедиций по регионам России и Республике Абхазия.

К слову, волонтерский корпус объединит 2000 активистов, отбор делегаций пройдет через открытый конкурс.

Регистрация участников стартовала. Она продлится до 30 апреля 2026 года.