Россияне массово жалуются на сбои в Telegram

Второй день подряд россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Мониторинговый сервис Downdetector зафиксировал всплеск сообщений о проблемах 8 и 9 февраля, основная часть которых касается значительного замедления загрузки видеоконтента и нестабильной работы приложения в принципе. Что известно о сбоях в работе, могут ли Telegram и вовсе заблокировать — в материале URA.RU.

Массовые жалобы на работу Telegram стали фиксировать с 8 февраля. Пользователи заявляют о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и подключениям к серверам.

9 февраля возникли сбои в десктопной версии Telegram. На компьютера мессенджер периодически не отображает чаты, вкладки не переключаются, зависает интерфейс. Это выяснил журналист URA.RU.