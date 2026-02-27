Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали

Самарский аэропорт Курумоч сообщил об эвакуации после объявления режима «ракетная опасность». Об этом пресс-служба воздушной гавани написала в своем Telegram-канале.

«Аэропорт провел организованную эвакуацию пассажиров и персонала в специальные помещения для обеспечения безопасности. Персонал аэропорта находится с пассажирами и готов оказать необходимую помощь. Пассажиры обеспечены водой и всеми необходимыми удобствами», — гласит пост.

Пресс-служба Курумоча призывает пассажиров быть внимательными, пишет 63.ру.

«Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений. Следите за информацией в нашем канале и на нашем сайте», — пишет пресс-служба воздушной гавани.