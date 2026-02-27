Я нашел ошибку
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов

Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2026 году образовательные организации при заполнении заявки будут использовать систему «Электронный бюджет». Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.
По итогам первых двух сезонов организаторы получили более 15 000 заявок из 89 регионов России. Победителями стали 1215 проектов, в их числе 31 инициатива родителей из Самарской области. 
Мы видим, как год от года растет интерес к конкурсу, и важно, что он продолжается, собирая еще больше активных и неравнодушных родителей. Мы поддерживаем взаимодействие семьи и школы, поэтому расширяем направления конкурса, по которым можно принять участие. У конкурса огромная социальная миссия – объединяясь, родители способны создать по-настоящему здоровую, мотивирующую и безопасную среду, в которой растут и развиваются наши школьники. Уверен, что третий сезон откроет нам новые имена и подарит еще больше ярких, полезных инициатив», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
В новом сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, родительские комитеты общеобразовательных организаций смогут подать свои заявки с 26 февраля по 15 мая. Далее проекты оценит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Выигравшие проекты получат премии в июле, а реализовать свои инициативы и отчитаться о результатах родителям необходимо будет до декабря 2026 года. Для победителей предусмотрена единая категория призового фонда: от 200 тыс до 2 млн рублей.
«Благодаря поддержке Президента конкурс инициатив родительских сообществ стал ежегодным. В новом сезоне особый акцент будет сделан на работе с подростками. Будут начисляться дополнительные баллы за вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создана отдельная номинация для проектов, направленных на социализацию подростков группы риска. Эти меры позволят поддержать лучшие практики, охватив наибольшее количество ребят по всей стране», – заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Среди нововведений этого сезона – дополнительное тематическое направление для проектов по социализации подростков из группы риска. Такие инициативы по задумке организаторов позволят подросткам стать более психологически устойчивыми, выработать навыки конструктивного взаимодействия с социальной средой на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Остальные тематические направления останутся неизменными: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. 
Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.
В составе Всероссийского родительского комитета 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» АНО «Россия – страна возможностей». К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

 

Фото:  Российское общество «Знание»

 

