Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2026 году образовательные организации при заполнении заявки будут использовать систему «Электронный бюджет». Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.

По итогам первых двух сезонов организаторы получили более 15 000 заявок из 89 регионов России. Победителями стали 1215 проектов, в их числе 31 инициатива родителей из Самарской области.

Мы видим, как год от года растет интерес к конкурсу, и важно, что он продолжается, собирая еще больше активных и неравнодушных родителей. Мы поддерживаем взаимодействие семьи и школы, поэтому расширяем направления конкурса, по которым можно принять участие. У конкурса огромная социальная миссия – объединяясь, родители способны создать по-настоящему здоровую, мотивирующую и безопасную среду, в которой растут и развиваются наши школьники. Уверен, что третий сезон откроет нам новые имена и подарит еще больше ярких, полезных инициатив», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В новом сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, родительские комитеты общеобразовательных организаций смогут подать свои заявки с 26 февраля по 15 мая. Далее проекты оценит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Выигравшие проекты получат премии в июле, а реализовать свои инициативы и отчитаться о результатах родителям необходимо будет до декабря 2026 года. Для победителей предусмотрена единая категория призового фонда: от 200 тыс до 2 млн рублей.

«Благодаря поддержке Президента конкурс инициатив родительских сообществ стал ежегодным. В новом сезоне особый акцент будет сделан на работе с подростками. Будут начисляться дополнительные баллы за вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создана отдельная номинация для проектов, направленных на социализацию подростков группы риска. Эти меры позволят поддержать лучшие практики, охватив наибольшее количество ребят по всей стране», – заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди нововведений этого сезона – дополнительное тематическое направление для проектов по социализации подростков из группы риска. Такие инициативы по задумке организаторов позволят подросткам стать более психологически устойчивыми, выработать навыки конструктивного взаимодействия с социальной средой на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Остальные тематические направления останутся неизменными: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.

В составе Всероссийского родительского комитета 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» АНО «Россия – страна возможностей». К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

Фото: Российское общество «Знание»