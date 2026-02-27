В Тольятти, опережая график,  идёт капремонт Обводного шоссе

В Тольятти опережающим темпом продолжается капремонт Обводного шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящий момент подрядчик сосредоточен на устройстве ливневой канализации с очистными сооружениями и переустройстве электросетей.

Особое внимание уделяется реконструкции мостового сооружения 1969 года постройки. Специалисты ведут забивку свай, армирование и бетонирование правой части сооружения. Завершить эти работы планируется к сентябрю текущего года.

Также продолжается строительство ливневого коллектора с насосной станцией у железнодорожного моста. После завершения этих этапов дорожники приступят к устройству верхнего слоя покрытия.

Помимо дорожного полотна, проектом предусмотрены тротуары, освещение, остановочные павильоны и дополнительные полосы для поворота на пересечениях с улицами Коммунальная и Новозаводская.

Всего в нормативное состояние приведут 12,15 км магистрали, завершить работы планируется в 2027 году.

Фото: департамент информационной политики СО