Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей

Ретроградный Меркурий не вращается в обратную сторону, это оптический обман, вызванный разной скоростью движения планет. Негативное влияние данного явления на жизнь людей - астрологический миф средневековья, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

"Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток - это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону - это называется ретроградное, попятное движение", - сказал он.

У Меркурия такой оптический обман может возникать три-четыре раза в год. Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают этому явлению - астрологический миф.

Как сообщают астрологи, с 26 февраля по 20 марта проходит ретроградный Меркурий. Люди, которые верят в его негативное влияние, в этот период откладывают на потом важные дела и решения, не начинают новых проектов.

