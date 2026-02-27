Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.
Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают ретроградному МеркуриЮ астрологический миф.
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.
Подвели итоги работы Самарской рыбоохраны за период со 2 февраля по 15 февраля 2026 года.
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Ретроградный Меркурий не вращается в обратную сторону, это оптический обман, вызванный разной скоростью движения планет. Негативное влияние данного явления на жизнь людей - астрологический миф средневековья, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

"Все планеты движутся по эллиптической орбите вокруг Солнца, но с разной скоростью и с разным периодом. У Земли это приблизительно 365 с четвертью суток - это полный оборот вокруг Солнца за год. Год Меркурия составляет примерно 88 суток всего, то есть вы понимаете, что в течение года Меркурий несколько раз обгоняет Землю по движению вокруг Солнца. Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону - это называется ретроградное, попятное движение", - сказал он.

У Меркурия такой оптический обман может возникать три-четыре раза в год. Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают этому явлению - астрологический миф.

Как сообщают астрологи, с 26 февраля по 20 марта проходит ретроградный Меркурий. Люди, которые верят в его негативное влияние, в этот период откладывают на потом важные дела и решения, не начинают новых проектов. 

 

Фото:  pxhere.com

