Самарская рыбоохрана: у нарушителей изъяли 211 незаконных орудий лова и186 кг рыбы

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства сообщает, что за период с 02.02.2026 г. по 15.02.2026 г. сотрудниками отдела было проведено 106 мероприятий по рыбоохранному патрулированию водных объектов области, в результате которых выявлено 144 административных правонарушений, 3 материала передано в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 256 УК РФ.

У нарушителей изъято 211 незаконных орудий лова, а также 186 кг водных биоресурсов.

Мероприятия проведены совместно с сотрудниками Самарского и Тольяттинского линейного отдела полиции с соблюдением всех мер обеспечения безопасности нахождения на водных объектах.

Фото: Комитет охоты и рыболовства СО