Заместитель мэра Самары Ольга Слесарева ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»

3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики. Она расскажет об итогах работы за 2025 год и планах на 2026 год, о капитальных ремонтах в школах и детских садах, программе развития загородных лагерей, главных культурных событиях сезона и др.



Ольга Слесарева ответит также на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/12095/. Трансляция начнется в 18:00 в Госпаблике администрации города Самары https://vk.ru/samaraadm.

Фото: пресс-служба администрации Самары