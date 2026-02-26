Неисправная розетка едва не унесла жизнь хозяйки квартиры в Тольятти

Вчера днём в Тольятти произошёл пожар. В квартире на седьмом этаже дома на бульваре Космонавтов огонь охватил комнату. Сотрудники МЧС России прибыли на место и вскрыли входную дверь, чтобы спасти 39-летнюю женщину. Её доставили в больницу с ожогами дыхательных путей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание на площади 8 квадратных метров. В тушении участвовали 22 специалиста и семь единиц техники.

Причиной возгорания стала неисправная розетка.

МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности:

- следи за состоянием электрической проводки;

- не используй повреждённые розетки и не перегружайте электросеть;

- перед уходом из дома выключи все электроприборы;

- ремонтируй технику у специалистов;

- установи в доме пожарный извещатель и огнетушитель.

Фото: ГУ МЧС СО