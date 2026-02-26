Неисправная розетка едва не унесла жизнь хозяйки квартиры в Тольятти

Вчера днём в Тольятти произошёл пожар. В квартире на седьмом этаже дома на бульваре Космонавтов огонь охватил комнату. Сотрудники МЧС России прибыли на место и вскрыли входную дверь, чтобы спасти 39-летнюю женщину. Её доставили в больницу с ожогами дыхательных путей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Пожарные быстро ликвидировали возгорание на площади 8 квадратных метров. В тушении участвовали 22 специалиста и семь единиц техники.
Причиной возгорания стала неисправная розетка.
МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности:
- следи за состоянием электрической проводки;
- не используй повреждённые розетки и не перегружайте электросеть;
- перед уходом из дома выключи все электроприборы;
- ремонтируй технику у специалистов;
- установи в доме пожарный извещатель и огнетушитель.
Фото: ГУ МЧС СО