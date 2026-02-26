Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе дела по факту исчезновения жительницы Самарской области

В эфире федерального телеканала сообщается, что в Самарской области пропала местная жительница. Отмечается, что ее исчезновение может быть связано с деструктивным влиянием организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Следственными органами Следственного комитета России по Самарской области по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по доводам, озвученным в программе, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.