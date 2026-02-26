Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества

190
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) Вячеславом Дмитриевым. Обсуждались вопросы совместной работы в сфере обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, улучшения транспортного обслуживания населения региона и поддержки региональных предприятий.
Вячеслав Федорищев, начиная встречу, поблагодарил железнодорожников за работу и подчеркнул, что для региона ОАО «РЖД» является надежным и ответственным партнером в решении социально-экономических задач.


В свою очередь, Вячеслав Дмитриев отметил, что Куйбышевская железная дорога со своей стороны делает все возможное для качественного взаимодействия и эффективного сотрудничества. Так, в январе 2026 года в границах Самарской области железнодорожным транспортом было перевезено 800 тысяч пассажиров, что более чем на 5,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В рамках дальнейшего развития пассажирского сообщения на территории региона в 2026 году запланировано как обновление электропоездов, так и развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок, в частности, в рамках реализации проекта «Городской электрички» и улучшения транспортной доступности в новых микрорайонах Самары.
На реализацию в Самарской области основных проектов развития железнодорожной инфраструктуры и техники только в 2025 году направлено свыше 15,7 млрд рублей. Еще 19 млрд рублей будет инвестировано на эти цели в текущем году.


В рамках поддержки региональных предпринимателей ежегодно ОАО «РЖД» на предприятиях Самарской области закупает продукции на сумму превышающую 11,9 млрд рублей. Среди основных номенклатур закупаемых товаров необходимо отметить дизельное топливо, масла, кабельно-проводниковая продукция, шпалы.
Традиционно Куйбышевская железная дорога была и остается крупнейшим налогоплательщиком в Самарской области, отчисляя налоги в срок и в полном объеме. В 2025 году объем налоговых платежей в областной и местные бюджеты региона составил 2,8 млрд рублей.

