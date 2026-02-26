Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) Вячеславом Дмитриевым. Обсуждались вопросы совместной работы в сфере обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, улучшения транспортного обслуживания населения региона и поддержки региональных предприятий.

Вячеслав Федорищев, начиная встречу, поблагодарил железнодорожников за работу и подчеркнул, что для региона ОАО «РЖД» является надежным и ответственным партнером в решении социально-экономических задач.



В свою очередь, Вячеслав Дмитриев отметил, что Куйбышевская железная дорога со своей стороны делает все возможное для качественного взаимодействия и эффективного сотрудничества. Так, в январе 2026 года в границах Самарской области железнодорожным транспортом было перевезено 800 тысяч пассажиров, что более чем на 5,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В рамках дальнейшего развития пассажирского сообщения на территории региона в 2026 году запланировано как обновление электропоездов, так и развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок, в частности, в рамках реализации проекта «Городской электрички» и улучшения транспортной доступности в новых микрорайонах Самары.

На реализацию в Самарской области основных проектов развития железнодорожной инфраструктуры и техники только в 2025 году направлено свыше 15,7 млрд рублей. Еще 19 млрд рублей будет инвестировано на эти цели в текущем году.



В рамках поддержки региональных предпринимателей ежегодно ОАО «РЖД» на предприятиях Самарской области закупает продукции на сумму превышающую 11,9 млрд рублей. Среди основных номенклатур закупаемых товаров необходимо отметить дизельное топливо, масла, кабельно-проводниковая продукция, шпалы.

Традиционно Куйбышевская железная дорога была и остается крупнейшим налогоплательщиком в Самарской области, отчисляя налоги в срок и в полном объеме. В 2025 году объем налоговых платежей в областной и местные бюджеты региона составил 2,8 млрд рублей.