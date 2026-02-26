Я нашел ошибку
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В Самарской области 28 февраля и 1 марта "Ласточки" заменят другими электричками

176
В Самарской области 28 февраля и 1 марта "Ласточки" заменят другими электричками

Подробности рассказали в региональной пригородной пассажирской компании.

"Ласточки" заменят на простой подвижный состав ЭД4М из-за производственной необходимости, пишет 450Медиа.

Это коснется некоторых маршрутов, намеченных на 28 февраля и 1 марта.

28 февраля:

- поезд № 7141 Самара (отправление в 07:30) — Сызрань-1 (прибытие в 09:11);
- поезд № 7142 Сызрань-1 (отправление в 09:25) — Самара (прибытие в 11:07);
- поезд № 7145 Самара (отправление в 18:30) — Сызрань-1 (прибытие в 20:10).

1 марта:

- поезд № 7142 Сызрань-1 (отправление в 09:25) — Самара (прибытие в 11:07);
- поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) — Тольятти (прибытие в 20:07);
- поезд № 7130/7129 Тольятти (отправление в 20:56) — Новокуйбышевская (прибытие в 23:17).

Новости по теме
современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев
25 февраля 2026, 14:02
Современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев
Вагоны моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных... Транспорт
427
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026, 12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
На линии новые трамваи из последней поставки планируется вывести в начале марта. С прошлого года новый транспорт распределяют на пятнадцать маршрутов. Транспорт
381
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
22 февраля 2026, 11:00
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
Система работает в режиме реального времени: автобус получает данные от ближайших светофоров и выводит информацию на экран, расположенный за задним стеклом. В мире
748
В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
242
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
196
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
188
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
213
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
741
