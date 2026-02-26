В Самарской области 28 февраля и 1 марта "Ласточки" заменят другими электричками

Подробности рассказали в региональной пригородной пассажирской компании.

"Ласточки" заменят на простой подвижный состав ЭД4М из-за производственной необходимости, пишет 450Медиа.



Это коснется некоторых маршрутов, намеченных на 28 февраля и 1 марта.



28 февраля:



- поезд № 7141 Самара (отправление в 07:30) — Сызрань-1 (прибытие в 09:11);

- поезд № 7142 Сызрань-1 (отправление в 09:25) — Самара (прибытие в 11:07);

- поезд № 7145 Самара (отправление в 18:30) — Сызрань-1 (прибытие в 20:10).



1 марта:



- поезд № 7142 Сызрань-1 (отправление в 09:25) — Самара (прибытие в 11:07);

- поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) — Тольятти (прибытие в 20:07);

- поезд № 7130/7129 Тольятти (отправление в 20:56) — Новокуйбышевская (прибытие в 23:17).