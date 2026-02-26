В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

Творческие пространства откроются в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском, Шенталинском районах.

В основе каждого мини-кластера – своя концепция и характер, с учетом особенностей территории и запросов местного молодежного сообщества. В мини-кластерах молодёжь сможет не просто проводить время, но и создавать новые творческие продукты. Здесь разместятся арт-мастерские, репетиционные базы с современным музыкальным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, зоны интеллектуального досуга, коворкинги и площадки для камерных мероприятий.

Так, в Жигулёвске на базе многофункционального культурного центра откроется молодёжный центр «Сфера». Кластер оснастят интерактивной стеной, VR-очками, брейн-системой, настольными играми, современным звуковым и световым оборудованием, фото- и видеокамерами, мягкими конструкторами, игровой приставкой и мягкой мебелью.

В Шенталинском районном доме культуры начнёт работу мини-кластер «Мастерская». Он объединит несколько зон: оборудованную творческую мастерскую для занятий декоративно-прикладным искусством и народными промыслами (работа с глиной, деревом, берестой, кожей); экспозиционное пространство для выставок изделий местных мастеров; концертный зал с большим LED-экраном для проведения удалённых экскурсий, онлайн-трансляций и тематических мероприятий; а также уютную зону для общения и генерации новых идей.

На базе межпоселенческого культурно-досугового центра Сызранского района появится мини-кластер «КреативЛаб» с контент-студией для записи подкастов, интервью, обучающих видео, прямых эфиров, а также творческая студия с полноценным оснащением главной сцены. Здесь креативная молодежь будет стримить и снимать ролики, осваивать блогинг.

Открытие мини-кластера «КреативЛаб» – это долгожданное событие для наших ребят, – комментирует директор межпоселенческого культурно-досугового центра Сызранского района Елена Уланова. –Ведь они смогут проявить себя не только в творчестве, но и освоить современные профессии в сфере медиа и цифрового контента. Технически кластер полностью «упакован»: LED-экран, световое оборудование, звукозаписывающая студия, профессиональные фото- и видеокамеры, ноутбуки, петличные радиосистемы, – здесь будет всё необходимое для качественной работы».

Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Фото: минкульт СО