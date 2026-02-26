На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.

Напомним, СамГМУ вошел в число десяти вузов страны, которые стали участниками проекта по развитию управленческих компетенций действующих и будущих главных врачей через знакомство с лучшими региональными практиками. Проект реализуется по инициативе Центрального института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

Обучение строилось в очно-заочном формате. Участники прошли шестидневный интенсив с тренингами командообразования, совершенствованием лидерских компетенций, посетили ведущие клиники Самары и подразделения СамГМУ.

Возможность увидеть лучшие региональные практики и примерить их к собственной работе – именно это, по словам участников, стало главной ценностью обучения. Главный врач городской клинической больницы Святого Апостола Андрея Первозванного города Ульяновска Денис Французов подчеркнул, что курс особенно важен для начинающих руководителей. «Мы увидели и практику, и теорию. За небольшое время нам открылся большой кладезь знаний. В каждом учреждении есть что-то своё: где-то показали, как внедрять внутренний контроль качества, где-то – с какими трудностями можно столкнуться при внедрении новых продуктов. Я всего несколько месяцев в должности, поэтому для меня это очень интересно. Есть к чему стремиться, есть что внедрять», – поделился он.

Главный врач Ульяновской областной клинической больницы Игнат Пономаренко руководит крупнейшим стационаром региона (1115 коек, 1800 сотрудников) чуть больше года. По его словам, школа помогла закрыть многие вопросы, возникшие в начале пути. «Опыта работы главным врачом у меня не было, первое время приходилось учиться на ходу. А эта программа помогла восполнить некоторые недостающие компетенции, выстроить стратегию, ответить на разные вопросы, увидеть проблемы, которые я ещё, возможно, не замечал в полной мере. Очень грамотно подобран материал, и хорошо, что есть возможность возвращаться к нему время время от времени», – оценил он.

Исполняющий обязанности главного врача Областного клинического кожно-венерологического диспансера Ульяновской области Захар Коган вступил в свою должность в октябре. Говоря о пользе занятий в Школе для себя, он отметил объём курса и его приближенность к практике: «Понравилось, что компетенции подбираются конкретно под пробелы в знаниях, выявленные тестированием. Некоторые моменты я уже начал использовать в работе – в частности, по организации системы контроля качества. При составлении учебного плана учитывались пожелания участников: например, нам дополнительно организовали выезд в районную больницу, где мы увидели, как организована работа в обычном учреждении, а не в крупном медцентре».

Замглавного врача по контролю качества Илона Глинкина призналась, что была удивлена уникальными методиками, которые применяют самарские коллеги. «Очень порадовал СамГМУ своими преподавателями, синтезом теоретического обучения и реальных визитов в больницы. Есть что посмотреть, «зацепить» то, что мы не могли решить у себя в регионе, получить новый опыт и полезное общение», – сказала она.

Главный врач Вешкаймской районной больницы Михаил Карманов особенно оценил возможность посетить сельскую медицинскую организацию – Кинель-Черкасскую районную больницу. «По нашей просьбе, поскольку около 60% слушателей представляли именно районные ЛПУ, администрация университета организовала выезд. Хочется поблагодарить главного врача больницы Дмитрия Леонидовича Прибыткова за то, что показал такие маленькие „винтики“ в большом механизме, которые хочется перенести в своё учреждение. А в целом цикл подобран так, что я получил то, чего мне как раз не хватало. Очень удобная платформа обучения: можно включить видео и в дороге, и между совещаниями», – поделился планами Михаил Карманов.

Как отметила проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская, вуз стремится передать коллегам наиболее успешный опыт, накопленный в Самарской области. «Мы очень рады приезду и участию в обучении ульяновских коллег. Это молодые специалисты, у которых впереди большой и интересный путь. Мы постарались построить программу так, чтобы они смогли перенять лучшие практики, в том числе разработки Самарского государственного медицинского университета. Эти разработки высокого уровня и целиком направлены на практику», – подчеркнула она.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, принявший участие в итоговой стратегической сессии, также обратил внимание на практикоориентированный характер школы. «По поручению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко такие мероприятия проходят в регионах, где кафедры организации здравоохранения имеют сильные позиции. Обмен опытом важен для обеих сторон. Мы понимаем, чему нужно учить наших руководителей, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи», – сказал он.

Первый набор слушателей региональных школ главного врача стартовал в апреле 2025 года. За прошлый год обучение прошли более 1000 руководителей медорганизаций по всей стране. Нынешний поток из Ульяновска стал уже третьим для СамГМУ. Завершив интенсив, участники получили удостоверения о повышении квалификации и, по их словам, увезли с собой не только знания, но и готовность применять их на практике.

Фото: пресс-служба СамГМУ