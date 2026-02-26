Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области

157
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.

Напомним, СамГМУ вошел в число десяти вузов страны, которые стали участниками проекта по развитию управленческих компетенций действующих и будущих главных врачей через знакомство с лучшими региональными практиками. Проект реализуется по инициативе Центрального института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

Обучение строилось в очно-заочном формате. Участники прошли шестидневный интенсив с тренингами командообразования, совершенствованием лидерских компетенций, посетили ведущие клиники Самары и подразделения СамГМУ.

Возможность увидеть лучшие региональные практики и примерить их к собственной работе – именно это, по словам участников, стало главной ценностью обучения. Главный врач городской клинической больницы Святого Апостола Андрея Первозванного города Ульяновска Денис Французов подчеркнул, что курс особенно важен для начинающих руководителей. «Мы увидели и практику, и теорию. За небольшое время нам открылся большой кладезь знаний. В каждом учреждении есть что-то своё: где-то показали, как внедрять внутренний контроль качества, где-то – с какими трудностями можно столкнуться при внедрении новых продуктов. Я всего несколько месяцев в должности, поэтому для меня это очень интересно. Есть к чему стремиться, есть что внедрять», – поделился он.

Главный врач Ульяновской областной клинической больницы Игнат Пономаренко руководит крупнейшим стационаром региона (1115 коек, 1800 сотрудников) чуть больше года. По его словам, школа помогла закрыть многие вопросы, возникшие в начале пути. «Опыта работы главным врачом у меня не было, первое время приходилось учиться на ходу. А эта программа помогла восполнить некоторые недостающие компетенции, выстроить стратегию, ответить на разные вопросы, увидеть проблемы, которые я ещё, возможно, не замечал в полной мере. Очень грамотно подобран материал, и хорошо, что есть возможность возвращаться к нему время время от времени», – оценил он.

Исполняющий обязанности главного врача Областного клинического кожно-венерологического диспансера Ульяновской области Захар Коган вступил в свою должность в октябре. Говоря о пользе занятий в Школе для себя, он отметил объём курса и его приближенность к практике: «Понравилось, что компетенции подбираются конкретно под пробелы в знаниях, выявленные тестированием. Некоторые моменты я уже начал использовать в работе – в частности, по организации системы контроля качества. При составлении учебного плана учитывались пожелания участников: например, нам дополнительно организовали выезд в районную больницу, где мы увидели, как организована работа в обычном учреждении, а не в крупном медцентре».

Замглавного врача по контролю качества Илона Глинкина призналась, что была удивлена уникальными методиками, которые применяют самарские коллеги. «Очень порадовал СамГМУ своими преподавателями, синтезом теоретического обучения и реальных визитов в больницы. Есть что посмотреть, «зацепить» то, что мы не могли решить у себя в регионе, получить новый опыт и полезное общение», – сказала она.

Главный врач Вешкаймской районной больницы Михаил Карманов особенно оценил возможность посетить сельскую медицинскую организацию – Кинель-Черкасскую районную больницу. «По нашей просьбе, поскольку около 60% слушателей представляли именно районные ЛПУ, администрация университета организовала выезд. Хочется поблагодарить главного врача больницы Дмитрия Леонидовича Прибыткова за то, что показал такие маленькие „винтики“ в большом механизме, которые хочется перенести в своё учреждение. А в целом цикл подобран так, что я получил то, чего мне как раз не хватало. Очень удобная платформа обучения: можно включить видео и в дороге, и между совещаниями», – поделился планами Михаил Карманов.

Как отметила проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская, вуз стремится передать коллегам наиболее успешный опыт, накопленный в Самарской области. «Мы очень рады приезду и участию в обучении ульяновских коллег. Это молодые специалисты, у которых впереди большой и интересный путь. Мы постарались построить программу так, чтобы они смогли перенять лучшие практики, в том числе разработки Самарского государственного медицинского университета. Эти разработки высокого уровня и целиком направлены на практику», – подчеркнула она.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, принявший участие в итоговой стратегической сессии, также обратил внимание на практикоориентированный характер школы. «По поручению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко такие мероприятия проходят в регионах, где кафедры организации здравоохранения имеют сильные позиции. Обмен опытом важен для обеих сторон. Мы понимаем, чему нужно учить наших руководителей, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи», – сказал он.

Первый набор слушателей региональных школ главного врача стартовал в апреле 2025 года. За прошлый год обучение прошли более 1000 руководителей медорганизаций по всей стране. Нынешний поток из Ульяновска стал уже третьим для СамГМУ. Завершив интенсив, участники получили удостоверения о повышении квалификации и, по их словам, увезли с собой не только знания, но и готовность применять их на практике.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
26 февраля 2026, 15:29
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат. Здравоохранение
186
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
25 февраля 2026, 20:58
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России». Здравоохранение
525
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
25 февраля 2026, 15:59
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций. Здравоохранение
529
Здравоохранение
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы
26 февраля 2026  16:45
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
79
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
26 февраля 2026  15:59
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
157
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
26 февраля 2026  15:29
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
186
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
26 февраля 2026  10:48
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
222
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
25 февраля 2026  23:36
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
486
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
25 февраля 2026  20:58
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
525
Стоматолог Созинова 25 февраля рассказала, что чистка языка улучшает чувствительность вкусовых рецепторов.
25 февраля 2026  17:33
Стоматолог: регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств ЖКТ
557
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
25 февраля 2026  15:59
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
529
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
25 февраля 2026  15:12
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
543
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
24 февраля 2026  16:54
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
624
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16001
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
318
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
232
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
227
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
224
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
752
Весь список