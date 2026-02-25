Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России

156
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».

В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось торжественное вручение нагрудных знаков «Почетный донор России». В мероприятии приняли участие доноры и члены их семей, а также медицинские работники.

Директор станции Елена Кудинова вручила донорам заслуженные награды и отметила важность их вклада в жизнь и здоровье пациентов: «Мы гордимся вами и одновременно благодарим за то, что придя однажды на станцию, вы вместе с нами прошли этот достаточно долгий путь до получения звания Почетного донора. Регулярное донорство — это сотни спасенных жизней, тысячи шансов на выздоровление и гарантия того, что пациентам всегда будет вовремя оказана необходимая помощь, а наши коллеги врачи будут спокойно выполнять свою работу, зная, что всегда могут опереться в случае необходимости на службу крови. Именно благодаря донорам у нас всегда есть необходимый запас донорских компонентов»

Несколько Почетных доноров поделились с присутствующими своими историями вступления в ряды добровольцев.

Юрий Чернов стал донором почти 10 лет назад, накануне своего 25-летия. Вдохновили его на этот шаг коллеги - сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода:

«Хотелось попробовать внести свой вклад в спасение пациентов. Но настоящим катализатором для меня стала история моей супруги, тогда еще девушки, которая нуждалась в срочной госпитализации. Её жизнь спасли с помощью переливания крови, и я увидел, как это жизненно важно на примере самого близкого человека. Это стало для меня вдохновением и поводом регулярно сдавать кровь. Теперь мы уже семья, растим дочь, и я знаю, что каждая сдача - это шанс для чьего-то такого же успешного выздоровления».

Артём Капитов — самый молодой среди награждаемых в этот день доноров. Ему всего 26 лет, но за его плечами уже более 40 донаций, из них 20 раз он сдал концентрат тромбоцитов. Он пришёл на станцию переливания крови будучи студентом вместе со своим одногруппником, и в начале пути был просто интерес попробовать что-то новое. Однако со временем это превратилось в добрую привычку:

«На станции во время сдачи общего анализа крови врач сказал, что у меня повышенное содержание тромбоцитов и я по всем показателям подхожу на процедуру тромбоцитофереза. Стал сдавать тромбоциты регулярно, часто по телефону вызывали на донацию, потому что срочно требовались компоненты моей группы. Сейчас стараюсь регулярно приходить на станцию переливания, потому что многие люди нуждаются в помощи». По словам Артема, несмотря на получение почётной награды, он продолжит активно участвовать в донорском движении.

Всего в Самарской области 16500 Почетных доноров России.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

