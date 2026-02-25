Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.

В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.

Ежегодно организаторы и эксперты формируют перечень компетенций чемпионата, учитывая актуальные запросы работодателей и приоритеты экономики региона. В 2026 году линейка направлений расширена сразу на семь новых компетенций — от банковского дела и цифрового дизайна до социальной работы, коррекционной педагогики и правоохранительной деятельности.

Последняя реализуется при поддержке ГУ МВД России по Самарской области и ориентирована на практическую подготовку кадров для государственной службы и социальной сферы. Площадка для ее проведения организована в Поволжском государственном колледже. Всего здесь проходят соревнования по 10 компетенциям среди студентов и по 6 — среди школьников, формируя единую профессиональную траекторию: от профориентации до освоения прикладных навыков. Компетенция «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» построена на выполнении модулей, максимально приближённых к реальной служебной деятельности.

«Участников ждёт выполнение пяти модулей с комплексными заданиями — от боевой подготовки и административной практики до работы криминалистической группы и осмотра места происшествия с применением беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделено физической подготовке и оказанию первой медицинской помощи. Благодаря совместной работе администрации нашего колледжа, ГУ МВД России по Самарской области и Центра профессионального образования создана уникальная площадка для развития профессиональных компетенций. В планах — дальнейшее развитие направления и расширение возможностей для юниорского участия», – поделилась Татьяна Якубова, главный эксперт компетенции «Правоохранительная деятельность».

Чемпионат «Профессионалы», как часть федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», является инструментом подготовки востребованных специалистов, обеспечивая прямую связь системы СПО с работодателями и задачами регионального развития.

«В Самарской области впервые реализуется такая совместная программа, которая дает студентам дополнительную возможность получить знания и навыки для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Чемпионат «Профессионалы» выполняет важную миссию: он позволяет охватить молодёжь со всех сторон и через практику, взаимодействие с работодателями и погружение в реальные профессиональные задачи показать возможности для будущего развития и карьерного роста», — поделился подполковник полиции, индустриальный эксперт компетенции «Правоохранительная деятельность» Рафаэль Тросимов.

Чемпионат укрепляет партнёрство образовательных организаций и предприятий, повышает престиж рабочих профессий и специальностей СПО. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Самарской области завершится 28 февраля. Победители представят регион на итоговых (межрегиональных) соревнованиях и в финале чемпионата.

Фото: Центр профессионального образования Самарской области