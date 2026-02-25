Еще три «Львенка» приехали в Самару

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Еще три «Львенка» приехали в Самару

181
Еще три «Львенка» приехали в Самару

В Самару прибыли еще три низкопольных односекционных трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок». Их разгрузили с тралов и распаковали в Северном депо Трамвайно-троллейбусного управления. Таким образом, на сегодняшний день в Самаре уже 11 «Львят» из новой поставки – более трети партии, запланированной к доставке в 2026 году.

 Перед отправкой «Львят» на Невском заводе электрического транспорта, где были собраны вагоны, провели пусконаладку трамваев, проверили их на герметичность в дождевальной камере и обкатали на испытательной линии. В Самаре вновь поступившие трамваи также пройдут обкатку – не менее 50 км они проедут без пассажиров по местным маршрутам. Параллельно специалисты инженерной службы ТТУ проверят исправность систем и проведут пусконаладку, особое внимание уделив исправной работе системы климат-контроля. 

На линии новые трамваи из последней поставки планируется вывести в начале марта. С прошлого года новый транспорт распределяют на пятнадцать маршрутов – №№ 1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 22, 23, 24.  Трамваи курсируют по загруженным линиям с большим пассажиропотоком, ведущим в отдаленные районы Самары, в том числе к крупным промышленным предприятиям.

