Еще три «Львенка» приехали в Самару

В Самару прибыли еще три низкопольных односекционных трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок». Их разгрузили с тралов и распаковали в Северном депо Трамвайно-троллейбусного управления. Таким образом, на сегодняшний день в Самаре уже 11 «Львят» из новой поставки – более трети партии, запланированной к доставке в 2026 году.

Перед отправкой «Львят» на Невском заводе электрического транспорта, где были собраны вагоны, провели пусконаладку трамваев, проверили их на герметичность в дождевальной камере и обкатали на испытательной линии. В Самаре вновь поступившие трамваи также пройдут обкатку – не менее 50 км они проедут без пассажиров по местным маршрутам. Параллельно специалисты инженерной службы ТТУ проверят исправность систем и проведут пусконаладку, особое внимание уделив исправной работе системы климат-контроля.

На линии новые трамваи из последней поставки планируется вывести в начале марта. С прошлого года новый транспорт распределяют на пятнадцать маршрутов – №№ 1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 22, 23, 24. Трамваи курсируют по загруженным линиям с большим пассажиропотоком, ведущим в отдаленные районы Самары, в том числе к крупным промышленным предприятиям.