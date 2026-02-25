«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».

Программу открыла презентация видеоматериалов о развитии проекта, а ключевым моментом стало видеообращение гроссмейстера Сергея Карякина. Перед началом сеанса одновременной игры известный шахматист и сенатор  пожелал всем здорового азарта в интеллектуальной борьбе, а также пригласил всех желающих присоединиться к инициативе, отметив, что в проекте участвуют совершенно разные люди.

Мотивировали на победу юных шахматистов депутаты Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и Алексей Долматов, президент федерации шахмат Самары Арам Дарбинян и главный судья соревнований Антон Струнин.

Алексей Долматов подчеркнул важность подобных мероприятий для патриотического воспитания и поддержки семей участников СВО, «Шахматы — один из лучших видов спорта где, непосредственно, нужно проявить себя, мужество и свой ум» —подчеркнул он.

Алексей Дегтев, который регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарными миссиями, рассказал, насколько важно для бойцов умение отвлекаться от суровых будней.

«Раз в полтора месяца мы выезжаем к нашим ребятам. В этот раз главной задачей было поздравить их с 23 Февраля. Мы всегда стараемся привозить не только необходимое снаряжение, но и вещи для досуга: баяны, шахматы и шашки. Важно, что даже в тяжелейших условиях, особенно бытовых, бойцы находят время отвлечься — это очень важно для поддержания боевого духа», — поделился впечатлениями от поездки Алексей Дегтев, пожелав участникам турнира честной борьбы.

Соревнования прошли с большим интересом. Участникам предстояло преодолеть семь напряженных туров. По итогам интеллектуальных баталий победу одержал Артур Рудольф. Второе место занял Роман Тарасенко, а третьим стал Александр Крашенинников.

Победитель турнира Артур Рудольф не скрывал радости: «Очень рад, что принял здесь участие! Не ожидал, что займу лидирующее место, но ярко ощущаю вкус победы и горжусь тем, что мои усилия привели к такому результату. Благодарю за эту возможность!»

Все победители и призеры были награждены грамотами, сертификатами и памятными подарками.

Напомним, проект «Шахматы для СВОих» реализуется при участии партии «Единая Россия». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. Шахматы в данном контексте служат важным инструментом для социальной адаптации, реабилитации и интеллектуального досуга, помогая возвращению к мирной жизни. В приоритете — организация шахматных мероприятий, образовательных программ и регулярной клубной деятельности на базе Центров поддержки ветеранов СВО и реабилитационных учреждений, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

