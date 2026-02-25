«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора

С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».

Это одни из самых масштабных гастролей, за семидесятилетнюю историю коллектива. В рамках тура, Волжский хор порадует концертами более двух десятков городов, преодолев расстояние в 10000 километров за 25 дней.

В программе тура будут представлены как знаменитые произведения, так и премьерные номера! Зрители смогут оценить и насладиться изящной неповторимостью волжского пения, оригинальной хореографией и впечатляющей акробатикой, а также филигранным виртуозным оркестровым аккомпанементом.

Высочайший уровень артистов, неповторимый авторский репертуар и костюмы, композиционная глубина – все это делает выступление Волжского хора незабываемым, покоряя сердца слушателей.

Легенда российского народного музыкального искусства, уникальный по своей сути музыкально-хореографический коллектив – Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова - на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья.

Волжский хор ведет активную гастрольную деятельность с широкой географией, выступая по всей России – от Калининграда до Камчатки, представлял нашу страну за рубежом – в Китае, Франции, Болгарии, является двухкратным обладателем премии «Достояние Губернии».

Фото: минкульт СО