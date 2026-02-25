Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»

При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.

В ближайшее время обладателями современных средств реабилитации станут несколько ветеранов. Изделия изготавливаются индивидуально для каждого пациента с учетом характера травмы, образа жизни и персональных пожеланий.

Яркий пример комплексного подхода — история Сергея Артищева. Ветеран СВО, нападающий сборной Самарской области по следж-хоккею, в зоне боевых действий получил минно-взрывное ранение. Перегородив проезд, он лишился правой ноги. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Сергей награжден медалью «За Отвагу». При поддержке филиала фонда он оперативно получил региональные выплаты за ранение, прошел военно-врачебную комиссию и, как следствие, был обеспечен современным спортивным протезом голени, который теперь позволяет ему полноценно тренироваться и выходить на лед.

«Благодаря фонду и специалистам я заново научился ходить. Когда тебя сопровождают на каждом этапе: от документов до первой примерки протеза, - это придает сил. Теперь я снова на коньках, снова в игре. Огромное спасибо за эту возможность», — поделился Сергей Артищев.

Другой пример — история Ивана Яковлева. Ветеран-контрактник, получивший в зоне боевых действий тяжелое ранение с отрывом левой нижней конечности. При содействии социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» Иван уже получил необходимые меры поддержки, включая оформление заявки на адаптацию жилья под его новые потребности. Сейчас он готовится к получению протеза, который вернет ему возможность самостоятельного передвижения.

Как отмечают специалисты «ГлавОрто Приволжье», современные модульные протезы позволяют не только восстановить утраченную функцию ходьбы, но и вернуться к активной жизни, включая занятия спортом.

«Для нас важно, чтобы защитники Отечества получили не просто медицинское изделие, а полноценную возможность для возвращения в общество, к семье, к любимому делу. Мы сопровождаем наших подопечных на всех этапах — от подачи заявки до полной адаптации к протезу. Кроме того, фонд реализует программу выдачи спортивных протезов как дополнительной меры поддержки. Данная категория изделий предназначена как для ампутантов верхних, так и нижних конечностей. На сегодняшний день более 20 ветеранов уже получили протезы для занятий спортом. В их числе лица с ампутациями на уровне голени и бедра. Спортивные протезы позволяют нашим подопечным вести активный образ жизни, включая регулярные занятия физической культурой и различными видами спорта», - прокомментировала Оксана Пушкина, социальный координатор сектора по делам инвалидов.

Сотрудничество филиала фонда и протезно-ортопедических предприятий позволяет значительно ускорить процесс обеспечения ветеранов СВО необходимыми техническими средствами реабилитации. Социальные координаторы фонда лично контролируют качество оказанных услуг и поддерживают бойцов в период восстановления.

Работа продолжается: на сопровождении в фонде находятся и другие ветераны, которым только предстоит пройти путь возвращения к активной жизни. Благодаря слаженному взаимодействию социальных координаторов и специалистов предприятия каждый из них получит не просто протез, а реальный шанс на новую главу в своей судьбе.

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»