В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка

125
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.

В этом году в Сергиевском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км. Ремонт повысит транспортную доступность нескольких населенных пунктов, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Ключевой объект — участок трассы «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино (3,28 км). Эта дорога — единственная связь села с райцентром. На улице Пролетарской планируется не только обновить покрытие, но и построить тротуары, а также установят новые опоры освещения. Кроме того, ведутся работы на водопропускных трубах — это поможет решить проблему подтопления дворов талыми водами.

«Мы с семьей часто пользуемся этой дорогой. По ней ездим на работу, возим детей в школу в соседнее село. Ровное и безопасное покрытие для нас жизненно важно. Рады, что ремонт уже начался. Раньше весной талые воды подтапливали дворы, надеемся, что после капремонта эта проблема уйдет в прошлое»,
— рассказала жительница Захаркино Юлия Уламасова.

 

Фото:  Минтранс Самарской области

