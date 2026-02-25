В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка

В этом году в Сергиевском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км. Ремонт повысит транспортную доступность нескольких населенных пунктов, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Ключевой объект — участок трассы «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино (3,28 км). Эта дорога — единственная связь села с райцентром. На улице Пролетарской планируется не только обновить покрытие, но и построить тротуары, а также установят новые опоры освещения. Кроме того, ведутся работы на водопропускных трубах — это поможет решить проблему подтопления дворов талыми водами.

«Мы с семьей часто пользуемся этой дорогой. По ней ездим на работу, возим детей в школу в соседнее село. Ровное и безопасное покрытие для нас жизненно важно. Рады, что ремонт уже начался. Раньше весной талые воды подтапливали дворы, надеемся, что после капремонта эта проблема уйдет в прошлое»,

— рассказала жительница Захаркино Юлия Уламасова.

Фото: Минтранс Самарской области