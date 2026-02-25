Я нашел ошибку
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа

68
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.

В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.

В соревнованиях приняли участие дети и взрослые, в том числе люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивное метание ножа помогает им поддерживать тело в хорошей физической форме и реализовываться в спорте. 

Среди участников соревнований и ветераны СВО. На счету защитников Родины уже не одна победа на крупных спортивных турнирах, в том числе всероссийского уровня.

Спортсмены, занявшие призовые места в каждой из дисциплин, войдут в сборную Самарской области и будут представлять наш регион на федеральных этапах, а также получат шанс отобраться в сборную России.

 

Фото:  скриншот видео/Самарский спорт.

