В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.

В соревнованиях приняли участие дети и взрослые, в том числе люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивное метание ножа помогает им поддерживать тело в хорошей физической форме и реализовываться в спорте.

Среди участников соревнований и ветераны СВО. На счету защитников Родины уже не одна победа на крупных спортивных турнирах, в том числе всероссийского уровня.

Спортсмены, занявшие призовые места в каждой из дисциплин, войдут в сборную Самарской области и будут представлять наш регион на федеральных этапах, а также получат шанс отобраться в сборную России.

