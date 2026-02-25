Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона

С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в городском округе Красный яр. Это первый отряд десанта, в котором принимают участие ветераны стройотрядовского движения.

В течении выезда участники отряда в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» реализовали комплекс социально-значимых, волонтёрских и культурно-досуговых мероприятий, направленных на поддержку населения, работу с детьми и молодёжью, а также укрепление традиций добровольчества и патриотизма.

«Выезд в составе Снежного десанта «Волжские богатыри» – это больше, чем волонтёрство. Для нас, ветеранов стройотрядовского движения, это возможность передать традиции добровольчества молодому поколению. Мы постарались охватить всё: от уборки снега, до патриотических акций и профориентационных встреч. Особая гордость – участие в сохранении исторической памяти: уход за памятниками героям Великой Отечественной войны» - поделился Сергей Полетаев, Председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Самарской области.

Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти: участники привели в порядок памятник героям Великой Отечественной войны и возложили цветы. Помимо оказания шефской помощи, а именно уборки снега, ветераны провели для школьников профориентационные встречи, мастер-классы и спортивные программы. Кульминацией выезда стал яркий концерт для жителей.

Также в эти даты в Татарстане завершился выезд ежегодной добровольческой акции «Медицинский десант ПФО», участниками стали бойцы студотрядов Самарской области, студотряды Республики Татарстан, Чувашской Республики, Саратовской и Оренбургской областей, Удмуртской Республики, Республики Марий-эл. Выезды продолжили традицию масштабной помощи жителям отдалённых районов и стали важной площадкой для обмена опытом между регионами.

В Альметьевском районе студенты-медики внесли значительный вклад в деятельность Центральной районной больницы, трудясь в восьми отделениях — от приёмного покоя до хирургии, реанимации и клинической лаборатории. Суммарно в больнице молодые люди отработали более 300 часов. Бойцы отрядов помогали персоналу в выполнении широкого спектра задач: провели более 50 электрокардиографических исследований, сделали 53 забора крови, 45 ингаляций, 15 перевязок, 82 измерения давления и 22 лабораторных анализа крови на глюкозу. Всего руками студентов выполнено 267 медицинских манипуляций. Также они подготовили свыше 1000 единиц одноразовых материалов для нужд больницы.

Акция проходит с 1969 года. В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками в отдалённых от региональных центров населённых пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.

На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек. Молодые люди будут оказывать адресную помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и городе Жигулевск.

Фото: Российские студенческие отряды