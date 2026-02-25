Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона

94
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.

С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в городском округе Красный яр. Это первый отряд десанта, в котором принимают участие ветераны стройотрядовского движения.
В течении выезда участники отряда в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» реализовали комплекс социально-значимых, волонтёрских и культурно-досуговых мероприятий, направленных на поддержку населения, работу с детьми и молодёжью, а также укрепление традиций добровольчества и патриотизма.
«Выезд в составе Снежного десанта «Волжские богатыри» – это больше, чем волонтёрство. Для нас, ветеранов стройотрядовского движения, это возможность передать традиции добровольчества молодому поколению. Мы постарались охватить всё: от уборки снега, до патриотических акций и профориентационных встреч. Особая гордость – участие в сохранении исторической памяти: уход за памятниками героям Великой Отечественной войны» - поделился Сергей Полетаев, Председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Самарской области.
Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти: участники привели в порядок памятник героям Великой Отечественной войны и возложили цветы. Помимо оказания шефской помощи, а именно уборки снега, ветераны провели для школьников профориентационные встречи, мастер-классы и спортивные программы. Кульминацией выезда стал яркий концерт для жителей.
Также в эти даты в Татарстане завершился выезд ежегодной добровольческой акции «Медицинский десант ПФО», участниками стали бойцы студотрядов Самарской области, студотряды Республики Татарстан, Чувашской Республики, Саратовской и Оренбургской областей, Удмуртской Республики, Республики Марий-эл. Выезды продолжили традицию масштабной помощи жителям отдалённых районов и стали важной площадкой для обмена опытом между регионами.
В Альметьевском районе студенты-медики внесли значительный вклад в деятельность Центральной районной больницы, трудясь в восьми отделениях — от приёмного покоя до хирургии, реанимации и клинической лаборатории. Суммарно в больнице молодые люди отработали более 300 часов. Бойцы отрядов помогали персоналу в выполнении широкого спектра задач: провели более 50 электрокардиографических исследований, сделали 53 забора крови, 45 ингаляций, 15 перевязок, 82 измерения давления и 22 лабораторных анализа крови на глюкозу. Всего руками студентов выполнено 267 медицинских манипуляций. Также они подготовили свыше 1000 единиц одноразовых материалов для нужд больницы.
Акция проходит с 1969 года. В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками в отдалённых от региональных центров населённых пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.
На территории Самарской области в период с января по март будет реализована работа 9 отрядов, в состав которых войдут 226 человек. Молодые люди будут оказывать адресную помощь в Борском, Кинельском, Ставропольском, Красноглинском, Волжском, Приволжском, Красноярском районах и городе Жигулевск.

 

Фото: Российские студенческие отряды

Теги: Самара

В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
219
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
214
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
251
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
678
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
757
