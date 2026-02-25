Самарские самбисты стали призерами первенства России

В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. В числе призеров – спортсмены сборной Самарской области.

Екатерина Фадеева в весовой категории до 80 кг заняла второе место и получила право представить сборную России на первенстве Европы, которое пройдет в апреле в Сербии.

Бронзу в весе до 80 кг завоевала Екатерина Ягич.

Обе спортсменки тренируются у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой.

В разделе «боевое самбо» в весе до 79 кг на третью ступень пьедестала пьедестала поднялся Осман Далгатов, воспитанник тренера Наила Будакова.

Фото: минспорта СО