За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 4 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 4 пожаров, в том числе:



загорание торгового павильона на площади 15 кв.м в Промышленном районе г. Самары.

загорание надворных построек на площади 50 кв.м в Кировском районе г. Самары.

загорание домашних вещей в квартире на площади 5 кв.м в Ленинском районе г. Самары. Пострадал мужчина 1990 г.р., спасены 3 человека.

загорание временного вспомогательного строения на площади 18 кв.м в Автозаводском районе г. Тольятти.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО