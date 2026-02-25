В Самарской области бывший директор муниципального казенного учреждения осужден за взяточничество

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самарской области бывший директор муниципального казенного учреждения осужден за взяточничество

В Самарской области приговором суда экс-директору МКУ назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы за взятки полученные с 2023 года по 2024 год.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального казенного учреждения. Он признан виновным во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в период с 2023 года по 2024 год фигурант получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере 3 миллионов рублей в качестве первой части взятки за незаконные действия, выраженные в оказании содействия в привлечении конкретной организации для осуществления подрядных работ в городе Жигулевске, финансируемых в рамках федеральной программы по модернизации коммунального хозяйства.

Он же предпринял определенные незаконные действия для получения взяток от других подрядчиков в размере не менее 50 миллионов рублей, а также выступил посредником при передаче денежных средств в качестве взяток в размере более 90 миллионов за аналогичные незаконные действия в рамках реализации указанной программы. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на незаконное получение и передачу денежных средств, до конца. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области в момент задержания при попытке передачи части взятки размере 14 миллионов 500 тысяч рублей другому посреднику, который действовал в рамках оперативных мероприятий.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 млн рублей.

Действиям взяткодателей и посредника в рамках расследования уголовного дела также дана надлежащая правовая оценка, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  СУ СКР СО

В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.
10 февраля 2026, 22:14
44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом. Закон
830
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
06 февраля 2026, 19:12
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения. Происшествия
1123
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
03 февраля 2026, 17:26
В Самарской области за взятку осужден бывший заместитель начальника отдела ГАИ  Волжского района
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
747
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
98
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
143
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
285
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
292
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
319
