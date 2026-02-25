В Самарской области бывший директор муниципального казенного учреждения осужден за взяточничество

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального казенного учреждения. Он признан виновным во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в период с 2023 года по 2024 год фигурант получил от представителя коммерческой организации денежные средства в размере 3 миллионов рублей в качестве первой части взятки за незаконные действия, выраженные в оказании содействия в привлечении конкретной организации для осуществления подрядных работ в городе Жигулевске, финансируемых в рамках федеральной программы по модернизации коммунального хозяйства.

Он же предпринял определенные незаконные действия для получения взяток от других подрядчиков в размере не менее 50 миллионов рублей, а также выступил посредником при передаче денежных средств в качестве взяток в размере более 90 миллионов за аналогичные незаконные действия в рамках реализации указанной программы. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на незаконное получение и передачу денежных средств, до конца. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области в момент задержания при попытке передачи части взятки размере 14 миллионов 500 тысяч рублей другому посреднику, который действовал в рамках оперативных мероприятий.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 млн рублей.

Действиям взяткодателей и посредника в рамках расследования уголовного дела также дана надлежащая правовая оценка, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО