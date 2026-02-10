Я нашел ошибку
Главные новости:
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".
В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства
10 февраля ровно 27 лет назад в У МВД СО, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при пожаре 27 лет назад
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.
44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом

225
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в убийствое.

В августе 2025 года фигурантка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления.
 
В ходе предварительного расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
30 января 2026, 14:59
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег. Общество
504
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
19 января 2026, 21:20
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.   Закон
859
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
16 декабря 2025, 14:12
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя. Общество
726
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
286
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
1205
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
521
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
691
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
943
Весь список