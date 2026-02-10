44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в убийствое.

В августе 2025 года фигурантка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления.



В ходе предварительного расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.