В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при пожаре 27 лет назад

10 февраля в Самаре почтили память сотрудников Управления внутренних дел по Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. В этот день ровно 27 лет назад в Управлении внутренних дел по Самарской области, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы. Многие из них могли бы спастись, но они возвращались в горящее здание, где оставались их друзья и товарищи по работе.



Вместе с сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов, силовых и надзорных ведомств память погибших при выполнении служебного долга почтил глава города Самары Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов.



Участники памятного мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.



Сегодня на месте трагедии в здании ГУВД Самарской области располагается Мемориальный комплекс, включающий в себя храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь, а также стелу с именами сотрудников внутренних дел Самарской области, павших во время выполнения своих служебных обязанностей.

Фото: пресс-служба администрации Самары