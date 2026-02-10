Я нашел ошибку
Главные новости:
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".
В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства
10 февраля ровно 27 лет назад в У МВД СО, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при пожаре 27 лет назад
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.
44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при пожаре 27 лет назад

244
10 февраля ровно 27 лет назад в У МВД СО, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы.

10 февраля в Самаре почтили память сотрудников Управления внутренних дел по Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. В этот день ровно 27 лет назад в Управлении внутренних дел по Самарской области, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы. Многие из них могли бы спастись, но они возвращались в горящее здание, где оставались их друзья и товарищи по работе.

Вместе с сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов, силовых и надзорных ведомств память погибших при выполнении служебного долга почтил глава города Самары Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов.

Участники памятного мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Сегодня на месте трагедии в здании ГУВД Самарской области располагается Мемориальный комплекс, включающий в себя храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь, а также стелу с именами сотрудников внутренних дел Самарской области, павших во время выполнения своих служебных обязанностей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

