В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.

В пояснительной записке также указано, что фактически регистрация уже не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.

Фото: freepik.com