"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".
В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства
10 февраля ровно 27 лет назад в У МВД СО, расположенном на улице Куйбышева, произошел пожар, который унес жизни 57 человек, еще более 300 человек получили травмы.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при пожаре 27 лет назад
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.
44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства

238
"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства, следует из текста документа, размещенного на информационном ресурсе нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

"Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность правом.

В пояснительной записке также указано, что фактически регистрация уже не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан. Помимо этого, обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.

 

Фото:   freepik.com

