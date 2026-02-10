В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками

Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.

Так, в период с субботы по понедельник это коснется четырех электричек:

- № 7141 Самара (отправление в 7:30) — Сызрань-1 (прибытие в 9:11);

- № 7142 Сызрань-1 (отправление в 9:25) — Самара (прибытие в 11:07);

- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отправление в 17:44) — Тольятти (прибытие в 20:07);

- № 7130/7129 Тольятти (отправление в 20:56) — Новокуйбышевская (прибытие в 23:17).

Источник: 450media.ru