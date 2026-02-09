Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона

448
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
05 февраля 2026, 17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся... Общество
673
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
05 февраля 2026, 12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
В него попали российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов.  Он сформирован по согласованию с органами, отвечающими за... Общество
720
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026, 12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Отмечается, что с 1 февраля в силу вступит закон о дополнительной защите прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества. В стране
808
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
