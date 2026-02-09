Я нашел ошибку
Главные новости:
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Новости
Общество
Образование
Культура
Здравоохранение
Мода
Туризм
Мир домашних животных
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026
13:08
9 февраля 2026
13:08
448
Акценты
В центре внимания
05 февраля 2026, 17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся...
Общество
673
05 февраля 2026, 12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
В него попали российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов. Он сформирован по согласованию с органами, отвечающими за...
Общество
720
30 января 2026, 12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Отмечается, что с 1 февраля в силу вступит закон о дополнительной защите прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества.
В стране
808
В центре внимания
9 февраля 2026
13:08
13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
9 февраля 2026
11:05
11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
8 февраля 2026
11:08
11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
7 февраля 2026
13:36
13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
6 февраля 2026
11:57
11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
Весь список