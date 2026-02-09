Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Спортсменка из Сызрани установила рекорд России по подъёму гири

211
Спортсменка из Сызрани установила рекорд России по подъёму гири

Спортсменка из Сызрани вошла в Книгу рекордов России: 450 подъёмов гири за 10 минут
22-летняя Анастасия Воробьёва из Сызрани установила новый рекорд России в кистевом поднятии гири.

Девушка подняла 16-килограммовую гирю 450 раз за 10 минут, превзойдя предыдущий рекорд в 428 повторений. Достижение официально зафиксировано судейской командой на Открытом региональном кубке по кистевой тяге гири в 2025 году.

Анастасия начала заниматься в спортивном зале Дома молодёжи в подростковом возрасте. Ключевой момент произошёл, когда в зал пришёл тренер Александр Егольников, увлечённый гиревым спортом. 15-летняя Настя с интересом наблюдала за его тренировками — и однажды решилась попробовать сама.

Тренировочный результат Анастасии ещё впечатлятельнее — 498 подъёмов гири за 10 минут. Спортсменка уверенно смотрит в будущее и продолжает совершенствовать свои навыки, пишет Самара-Аиф, 

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
448
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
255
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
612
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
806
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2437
