Спортсменка из Сызрани установила рекорд России по подъёму гири

Спортсменка из Сызрани вошла в Книгу рекордов России: 450 подъёмов гири за 10 минут

22-летняя Анастасия Воробьёва из Сызрани установила новый рекорд России в кистевом поднятии гири.

Девушка подняла 16-килограммовую гирю 450 раз за 10 минут, превзойдя предыдущий рекорд в 428 повторений. Достижение официально зафиксировано судейской командой на Открытом региональном кубке по кистевой тяге гири в 2025 году.

Анастасия начала заниматься в спортивном зале Дома молодёжи в подростковом возрасте. Ключевой момент произошёл, когда в зал пришёл тренер Александр Егольников, увлечённый гиревым спортом. 15-летняя Настя с интересом наблюдала за его тренировками — и однажды решилась попробовать сама.

Тренировочный результат Анастасии ещё впечатлятельнее — 498 подъёмов гири за 10 минут. Спортсменка уверенно смотрит в будущее и продолжает совершенствовать свои навыки, пишет Самара-Аиф,