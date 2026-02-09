Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Один из самых виртуозных пианистов современности Борис Березовский посетит Самару и Тольятти

212
12 февраля в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт, в котором будет блистать виртуозный пианист Борис Березовский.

Он собирает тысячные залы, но имеет стойкий иммунитет к звездной болезни: «Единственный способ удержать интерес публики – хорошо играть». Так утверждает один из самых востребованных и виртуозных пианистов современности Борис Березовский, который совсем скоро посетит Самарскую и Тольяттинскую филармонии. В рамках II Фестиваля Бориса Березовского пройдут несколько концертов. (12+)

Борис Березовский - обладатель I премии и Золотой медали IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, классический музыкант, обладающий популярностью рок-звезды. Березовский выступает с самыми известными оркестрами мира, сотрудничает со «звездными» коллегами и увлекается фольклором.

12 февраля в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт, в котором будет блистать виртуозный пианист Борис Березовский.

14 февраля в Самаре и 15 февраля в Тольятти состоятся симфонические концерты. Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Дениса Власенко выступит вместе с Борисом Вадимовичем. Также в концертах примет участие Раф Минеев (фортепиано) и Джазовый коллектив «HORIZONS».

И необычный подарок от Бориса Березовского всем любителям фольклорной музыки – концерты коллектива «ФЫНЯФ». 11 февраля в Самаре и 12 февраля в Тольятти.

Основу жизнелюбивого творчества ансамбля «ФЫНЯФ» составляет фольклор разных стран, являющийся уникальным мировым наследием. В его исполнении аутентичных народных танцев и песен Ирландии, Испании, Венгрии, Румынии, Сербии, Болгарии, Словении, Молдавии, Испании, Франции, Латинской Америки, цыганских, русских, еврейских, татарских и многих других звучит ритм сердца и дыхание души каждого народа.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара Тольятти

