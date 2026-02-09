Один из самых виртуозных пианистов современности Борис Березовский посетит Самару и Тольятти

Он собирает тысячные залы, но имеет стойкий иммунитет к звездной болезни: «Единственный способ удержать интерес публики – хорошо играть». Так утверждает один из самых востребованных и виртуозных пианистов современности Борис Березовский, который совсем скоро посетит Самарскую и Тольяттинскую филармонии. В рамках II Фестиваля Бориса Березовского пройдут несколько концертов. (12+)

Борис Березовский - обладатель I премии и Золотой медали IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, классический музыкант, обладающий популярностью рок-звезды. Березовский выступает с самыми известными оркестрами мира, сотрудничает со «звездными» коллегами и увлекается фольклором.

12 февраля в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт, в котором будет блистать виртуозный пианист Борис Березовский.

14 февраля в Самаре и 15 февраля в Тольятти состоятся симфонические концерты. Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Дениса Власенко выступит вместе с Борисом Вадимовичем. Также в концертах примет участие Раф Минеев (фортепиано) и Джазовый коллектив «HORIZONS».

И необычный подарок от Бориса Березовского всем любителям фольклорной музыки – концерты коллектива «ФЫНЯФ». 11 февраля в Самаре и 12 февраля в Тольятти.

Основу жизнелюбивого творчества ансамбля «ФЫНЯФ» составляет фольклор разных стран, являющийся уникальным мировым наследием. В его исполнении аутентичных народных танцев и песен Ирландии, Испании, Венгрии, Румынии, Сербии, Болгарии, Словении, Молдавии, Испании, Франции, Латинской Америки, цыганских, русских, еврейских, татарских и многих других звучит ритм сердца и дыхание души каждого народа.

Фото: минкульт СО