Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Наш регион представляет промышленный и инновационный потенциал на выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»

195
Делегация Самарской области с 8 по 10 февраля работает на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия».

Делегация Самарской области с 8 по 10 февраля работает на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Мероприятие проходит в столице государства - городе Эр-Рияде и является площадкой для презентации инвестиционных возможностей и передовых технологий самарских предприятий на ближневосточном рынке. 
По поручению губернатора Самарской области, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева была сформирована делегация региона, в которую вошли представители Минэкономразвития и Минпромторга Самарской области, а также Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Самарской области, региональных предприятий и компаний из разных сфер деятельности. 
Насыщенная деловая программа самарской делегации включает ряд встреч и переговоров, направленных на укрепление международного сотрудничества. Центральным событием стала рабочая встреча врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с Торговым представителем РФ в Королевстве Саудовская Аравия Станиславом Янковцом. В ходе переговоров стороны обсудили конкретные шаги по наращиванию экспортного потенциала самарских компаний и привлечению саудовских инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики региона. Торгпред особо отметил интерес к сотрудничеству в области беспилотной авиации, химпрома, сельского хозяйства, машиностроения.  
«Большой делегацией по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева участвуем в выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии. Это стратегический шаг для интеграции потенциала Самарской области в глобальные международные процессы. Мы видим значительный интерес к стенду Самарской области, к разработкам наших предприятий. Уверен, что проведенные и предстоящие переговоры откроют новые перспективы для несырьевого экспорта и реализации совместных проектов», – отметил Павел Финк.
На стенде Самарской области свою продукцию представляют ОАО «Завод Продмаш», ООО «Гардарика», ООО «Тесвел», АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», АО «АВТОВАЗ». Экспозиция охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации. Посетители выставки могут ознакомиться с современными разработками региона, отвечающими на глобальные вызовы: от высокотехнологичных решений для ТЭК до роботизированных комплексов для автоматизации производств. 
«Наш стенд – это не просто витрина достижений, а динамичная площадка для конкретных переговоров и поиска точек роста. Мы уже находимся на стадии активного обсуждения потенциальных партнерств, которые могут открыть для наших предприятий новые экспортные горизонты на быстрорастущих рынках Ближнего Востока», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Компания Тесвел представила на выставке универсальный роботизированный обучающий комплекс RUTP-E6. Он решает одну из главных задач - обеспечивает подготовку кадров для автоматизированного производства. Это полностью готовое решение для образовательных учреждений и предприятий. 
«Возможности, которые открывает выставка, конкретны: прямые контакты с потенциальными партнерами, понимание локальных требований. Вместе мы представляем не только отдельные компании, но и наш регион в целом, формируя имидж Самарской области на международной арене. Мы традиционно сильны в различных отраслях промышленности, а теперь наглядно демонстрируем, что Самара - это еще и центр современных решений в робототехнике. Такая коллективная работа на масштабном международном мероприятии повышает инвестиционную привлекательность региона, интерес к нему, открывает двери на динамично развивающийся рынок Саудовской Аравии», - подчеркнул директор ООО “Тесвел” Сергей Моршанский. 
В составе делегации работает ветеран СВО, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов, который представил возможности самарских беспилотных летальных аппаратов.
«Участие в выставке для команды «Буревестник» - знаковое событие, подтвердившее глобальный тренд на цифровизацию промышленности с помощью беспилотных технологий. Мы не просто экспортируем продукт, мы выстраиваем партнерские экосистемы с локальными интеграторами. «ИННОПРОМ» стал отправной точкой для ряда перспективных переговоров о совместных проектах. Это подтверждает, что российские высокотехнологичные решения, особенно в области беспилотной авиации, имеют высокую конкурентоспособность и востребованность на международных рынках», - отметил Матвей Мартемьянов.
Представители делегации участвуют в экспертных сессиях, посвященных технологиям и промышленному оборудованию, энергетическому партнерству, кооперации, ресурсам для реализации индустриальных проектов. 
Самарская область готова расширять сотрудничество с саудовскими партнерами. В 2025 году регион экспортировал в Королевство Саудовская Аравия сахар, кондитерские изделия, сельхозпродукцию, а импортировали пластмассы, средства наземного транспорта и оптические аппараты.

 

Фото – минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

