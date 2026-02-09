Наш регион представляет промышленный и инновационный потенциал на выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»

Делегация Самарской области с 8 по 10 февраля работает на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Мероприятие проходит в столице государства - городе Эр-Рияде и является площадкой для презентации инвестиционных возможностей и передовых технологий самарских предприятий на ближневосточном рынке.

По поручению губернатора Самарской области, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева была сформирована делегация региона, в которую вошли представители Минэкономразвития и Минпромторга Самарской области, а также Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Самарской области, региональных предприятий и компаний из разных сфер деятельности.

Насыщенная деловая программа самарской делегации включает ряд встреч и переговоров, направленных на укрепление международного сотрудничества. Центральным событием стала рабочая встреча врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с Торговым представителем РФ в Королевстве Саудовская Аравия Станиславом Янковцом. В ходе переговоров стороны обсудили конкретные шаги по наращиванию экспортного потенциала самарских компаний и привлечению саудовских инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики региона. Торгпред особо отметил интерес к сотрудничеству в области беспилотной авиации, химпрома, сельского хозяйства, машиностроения.

«Большой делегацией по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева участвуем в выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии. Это стратегический шаг для интеграции потенциала Самарской области в глобальные международные процессы. Мы видим значительный интерес к стенду Самарской области, к разработкам наших предприятий. Уверен, что проведенные и предстоящие переговоры откроют новые перспективы для несырьевого экспорта и реализации совместных проектов», – отметил Павел Финк.

На стенде Самарской области свою продукцию представляют ОАО «Завод Продмаш», ООО «Гардарика», ООО «Тесвел», АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», АО «АВТОВАЗ». Экспозиция охватила ключевые секторы экономики: автомобилестроение, машиностроение, робототехнику и инновации. Посетители выставки могут ознакомиться с современными разработками региона, отвечающими на глобальные вызовы: от высокотехнологичных решений для ТЭК до роботизированных комплексов для автоматизации производств.

«Наш стенд – это не просто витрина достижений, а динамичная площадка для конкретных переговоров и поиска точек роста. Мы уже находимся на стадии активного обсуждения потенциальных партнерств, которые могут открыть для наших предприятий новые экспортные горизонты на быстрорастущих рынках Ближнего Востока», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Компания Тесвел представила на выставке универсальный роботизированный обучающий комплекс RUTP-E6. Он решает одну из главных задач - обеспечивает подготовку кадров для автоматизированного производства. Это полностью готовое решение для образовательных учреждений и предприятий.

«Возможности, которые открывает выставка, конкретны: прямые контакты с потенциальными партнерами, понимание локальных требований. Вместе мы представляем не только отдельные компании, но и наш регион в целом, формируя имидж Самарской области на международной арене. Мы традиционно сильны в различных отраслях промышленности, а теперь наглядно демонстрируем, что Самара - это еще и центр современных решений в робототехнике. Такая коллективная работа на масштабном международном мероприятии повышает инвестиционную привлекательность региона, интерес к нему, открывает двери на динамично развивающийся рынок Саудовской Аравии», - подчеркнул директор ООО “Тесвел” Сергей Моршанский.

В составе делегации работает ветеран СВО, выпускник «Школы героев» Матвей Мартемьянов, который представил возможности самарских беспилотных летальных аппаратов.

«Участие в выставке для команды «Буревестник» - знаковое событие, подтвердившее глобальный тренд на цифровизацию промышленности с помощью беспилотных технологий. Мы не просто экспортируем продукт, мы выстраиваем партнерские экосистемы с локальными интеграторами. «ИННОПРОМ» стал отправной точкой для ряда перспективных переговоров о совместных проектах. Это подтверждает, что российские высокотехнологичные решения, особенно в области беспилотной авиации, имеют высокую конкурентоспособность и востребованность на международных рынках», - отметил Матвей Мартемьянов.

Представители делегации участвуют в экспертных сессиях, посвященных технологиям и промышленному оборудованию, энергетическому партнерству, кооперации, ресурсам для реализации индустриальных проектов.

Самарская область готова расширять сотрудничество с саудовскими партнерами. В 2025 году регион экспортировал в Королевство Саудовская Аравия сахар, кондитерские изделия, сельхозпродукцию, а импортировали пластмассы, средства наземного транспорта и оптические аппараты.

