Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы

Самарский Предприниматель получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы.
«Почему коробка – квадратная, а пицца – круглая?», — подумал однажды самарский предприниматель Виталий Щеглов и вместе с партнером создал сервис по доставке квадратной пиццы. Спустя восемь лет с момента открытия первой кухни, компания «Квадратика» имеет 10 собственных точек в Самаре и Тольятти, партнеров по франшизе в трех российских городах, и амбициозные планы по развитию предприятия.
«Скоро откроется новая точка в одном из торговых центров Самары. Мы активно работаем над расширением меню: появилось большое количество закусок - мы делаем тортильи, снеки, картошку из печи. Пробуем делать роллы. Также у нас появились различные комбо-наборы, для тех, кто хочет попробовать несколько позиций из нашего меню», — рассказывает Виталий Щеглов, соучредитель доставки квадратной пиццы «Квадратика». 
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Помимо расширения собственной сети, компания развивает бизнес по франшизе. Сейчас «Квадратика» работает в Оренбурге, Ульяновске и Москве. В планах – в ближайшие 10 лет охватить все крупные российские города.
С масштабированием бизнеса помог льготный микрозайм, который предпринимателям выдали в Гарантийном фонде Самарской области.
«В прошлом году мы оформили микрозайм на максимальную сумму - 5 млн рублей всего под 1%, можно сказать, что эти деньги практически даром нам достались. Все деньги мы вложили в развитие: пустили в оборот, тестировали маркетинг в разных городах, помогали нашим партнерам быстрей запускаться. Инструмент, на самом деле, шикарный, я бы всем рекомендовал пользоваться», — дополняет Виталий Щеглов.
Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для начинающих и более опытных предпринимателей. 
«Региональный бизнес для развития своих предприятий активно использует федеральные и региональные финансовые инструменты. Благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, в 2025 году субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на масштабирование, расширение ассортимента и освоение новых направлений деятельности», — перечислил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.
Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
09 февраля 2026, 18:29
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек. Общество
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
09 февраля 2026, 17:59
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.   Транспорт
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
09 февраля 2026, 17:35
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны». Общество
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Весь список