Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы

Самарский Предприниматель получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы.

«Почему коробка – квадратная, а пицца – круглая?», — подумал однажды самарский предприниматель Виталий Щеглов и вместе с партнером создал сервис по доставке квадратной пиццы. Спустя восемь лет с момента открытия первой кухни, компания «Квадратика» имеет 10 собственных точек в Самаре и Тольятти, партнеров по франшизе в трех российских городах, и амбициозные планы по развитию предприятия.

«Скоро откроется новая точка в одном из торговых центров Самары. Мы активно работаем над расширением меню: появилось большое количество закусок - мы делаем тортильи, снеки, картошку из печи. Пробуем делать роллы. Также у нас появились различные комбо-наборы, для тех, кто хочет попробовать несколько позиций из нашего меню», — рассказывает Виталий Щеглов, соучредитель доставки квадратной пиццы «Квадратика».

В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки.

Помимо расширения собственной сети, компания развивает бизнес по франшизе. Сейчас «Квадратика» работает в Оренбурге, Ульяновске и Москве. В планах – в ближайшие 10 лет охватить все крупные российские города.

С масштабированием бизнеса помог льготный микрозайм, который предпринимателям выдали в Гарантийном фонде Самарской области.

«В прошлом году мы оформили микрозайм на максимальную сумму - 5 млн рублей всего под 1%, можно сказать, что эти деньги практически даром нам достались. Все деньги мы вложили в развитие: пустили в оборот, тестировали маркетинг в разных городах, помогали нашим партнерам быстрей запускаться. Инструмент, на самом деле, шикарный, я бы всем рекомендовал пользоваться», — дополняет Виталий Щеглов.

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для начинающих и более опытных предпринимателей.

«Региональный бизнес для развития своих предприятий активно использует федеральные и региональные финансовые инструменты. Благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, в 2025 году субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на масштабирование, расширение ассортимента и освоение новых направлений деятельности», — перечислил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области