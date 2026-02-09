Я нашел ошибку
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды

172
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.

Глава города Самары Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми. В рамках заседания он представил новую концепцию чистоты и благоустройства городской среды, основанную на «трех китах» – обратной связи с жителями города, соблюдении Правил благоустройства городского округа Самара и внедрении системы «Умный город».

В основе концепции умного города лежит использование современных технологий, в том числе систем видеонаблюдения, которые в режиме реального времени отслеживают текущее состояние городских пространств, автоматически фиксируют нарушение санитарного состояния и позволяют перераспределить усилия коммунальных служб для оперативного реагирования. Кроме того, «умным» возможно делать освещение городских пространств и системы автополива для содержания зеленых зон. Также современные технологии лежат и в основе новой концепции «обратной связи».

«Будем внедрять систему “квадратов”, или “участковых инспекторов”. Вся информация от жителей со всех электронных платформ фиксируется у инспекторов муниципального контроля. С помощью искусственного интеллекта есть возможность не только проанализировать текущее состояние городской инфраструктуры, но и спрогнозировать возможное появление дефектов. Инспекторы получают право как штрафовать за нарушения правил благоустройства, так и руководить действиями подрядчиков, направлять их на разные участки. В перспективе планируем использование дронов. Держим связь с разработчиками, которые создают программы для таких “электронных инспекторов”», – рассказал глава Самары Иван Носков.

Также глава города отметил, что Пермь – один из ведущих городов России по созданию комфортной городской среды, в частности, по внедренному дизайн-коду – единообразию вывесок, витрин и рекламных конструкций. В Самаре единый дизайн-код для нестационарных объектов был принят в прошлом году отдельным нормативным актом органа местного самоуправления.

В заключение Иван Носков рассказал, что в этом году будут опробованы изменения в Правила благоустройства – в прошлом году у коммунальных служб появилось право перемещать в пределах видимости автомобили, мешающие уборке или вывозу мусора. По словам главы города, Правила должны быть обязательными к исполнению для всех участников городской среды – жителей, коммунальных организаций и бизнеса. А неотвратимость наказания за нарушения позволит в перспективе сделать городскую среду безопасной, чистой и комфортной для горожан.

Все участники Союза отметили, что в благоустройстве и создании современной городской среды большую роль играет системность подхода. «Достижение реальной чистоты и порядка — это всегда системная работа. Недостаточно просто вывезти мусор или посадить дерево. Каждый элемент должен быть частью единого, логично выстроенного механизма. Именно такой комплексный взгляд на городское пространство позволяет добиться качественного и, что очень важно, устойчивого результата, который сразу чувствуют жители», – подчеркнул генеральный директор Союза российских городов, председатель комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

