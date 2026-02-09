Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды

Глава города Самары Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми. В рамках заседания он представил новую концепцию чистоты и благоустройства городской среды, основанную на «трех китах» – обратной связи с жителями города, соблюдении Правил благоустройства городского округа Самара и внедрении системы «Умный город».



В основе концепции умного города лежит использование современных технологий, в том числе систем видеонаблюдения, которые в режиме реального времени отслеживают текущее состояние городских пространств, автоматически фиксируют нарушение санитарного состояния и позволяют перераспределить усилия коммунальных служб для оперативного реагирования. Кроме того, «умным» возможно делать освещение городских пространств и системы автополива для содержания зеленых зон. Также современные технологии лежат и в основе новой концепции «обратной связи».



«Будем внедрять систему “квадратов”, или “участковых инспекторов”. Вся информация от жителей со всех электронных платформ фиксируется у инспекторов муниципального контроля. С помощью искусственного интеллекта есть возможность не только проанализировать текущее состояние городской инфраструктуры, но и спрогнозировать возможное появление дефектов. Инспекторы получают право как штрафовать за нарушения правил благоустройства, так и руководить действиями подрядчиков, направлять их на разные участки. В перспективе планируем использование дронов. Держим связь с разработчиками, которые создают программы для таких “электронных инспекторов”», – рассказал глава Самары Иван Носков.



Также глава города отметил, что Пермь – один из ведущих городов России по созданию комфортной городской среды, в частности, по внедренному дизайн-коду – единообразию вывесок, витрин и рекламных конструкций. В Самаре единый дизайн-код для нестационарных объектов был принят в прошлом году отдельным нормативным актом органа местного самоуправления.



В заключение Иван Носков рассказал, что в этом году будут опробованы изменения в Правила благоустройства – в прошлом году у коммунальных служб появилось право перемещать в пределах видимости автомобили, мешающие уборке или вывозу мусора. По словам главы города, Правила должны быть обязательными к исполнению для всех участников городской среды – жителей, коммунальных организаций и бизнеса. А неотвратимость наказания за нарушения позволит в перспективе сделать городскую среду безопасной, чистой и комфортной для горожан.



Все участники Союза отметили, что в благоустройстве и создании современной городской среды большую роль играет системность подхода. «Достижение реальной чистоты и порядка — это всегда системная работа. Недостаточно просто вывезти мусор или посадить дерево. Каждый элемент должен быть частью единого, логично выстроенного механизма. Именно такой комплексный взгляд на городское пространство позволяет добиться качественного и, что очень важно, устойчивого результата, который сразу чувствуют жители», – подчеркнул генеральный директор Союза российских городов, председатель комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Фото: пресс-служба администрации Самары