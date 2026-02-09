Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов

Врач-кардиолог-реабилитолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Ирина Шанина:
«Тромбоз — это образование тромба (сгустка крови) в сосудах, который может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда или инсульт.
Факторы риска тромбоза:
Возраст. Риск возникновения увеличивается с возрастом, особенно после 60 лет.
Ожирение. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Малоподвижный образ жизни. Длительная неподвижность способствует застою крови.
Курение. Никотин повреждает сосуды и увеличивает свертываемость крови.
Хронические заболевания. Сахарный диабет, гипертония, нарушение ритма и другие заболевания могут повышать риск тромбообразования.
Гормональные изменения. Прием гормональных контрацептивов или гормональная терапия могут увеличить риск. Решение о назначении должен принимать только врач.
Наследственность.
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки:
Тромбоз глубоких вен: отек одной ноги, боль или дискомфорт в ноге, покраснение или изменение цвета кожи.
Тромбоз артерий (инфаркт миокарда): острая боль в груди, одышка, потливость, тошнота.
Тромбоз мозговых сосудов(инсульт): внезапная слабость или онемение одной стороны тела, проблемы с речью, нарушение координации и равновесия.
Физические нагрузки, здоровое питание, контроль веса, отказ от курения, регулярное прохождение медицинских осмотров могут помочь предотвратить образование тромбов. При появлении подозрительных симптомов немедленно обращайтесь за медицинской помощью".
Фото: минздрав СО