Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов

137
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.

Врач-кардиолог-реабилитолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Ирина Шанина:

 «Тромбоз — это образование тромба (сгустка крови) в сосудах, который может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда или инсульт.

Факторы риска тромбоза:
 Возраст. Риск возникновения увеличивается с возрастом, особенно после 60 лет.
 Ожирение. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
 Малоподвижный образ жизни. Длительная неподвижность способствует застою крови.
 Курение. Никотин повреждает сосуды и увеличивает свертываемость крови.
 Хронические заболевания. Сахарный диабет, гипертония, нарушение ритма и другие заболевания могут повышать риск тромбообразования.
 Гормональные изменения. Прием гормональных контрацептивов или гормональная терапия могут увеличить риск. Решение о назначении должен принимать только врач.
 Наследственность.

Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки:

 Тромбоз глубоких вен: отек одной ноги, боль или дискомфорт в ноге, покраснение или изменение цвета кожи.
 Тромбоз артерий (инфаркт миокарда): острая боль в груди, одышка, потливость, тошнота.
 Тромбоз мозговых сосудов(инсульт): внезапная слабость или онемение одной стороны тела, проблемы с речью, нарушение координации и равновесия.

Физические нагрузки, здоровое питание, контроль веса, отказ от курения, регулярное прохождение медицинских осмотров могут помочь предотвратить образование тромбов. При появлении подозрительных симптомов немедленно обращайтесь за медицинской помощью".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь».
09 февраля 2026, 14:32
9 новых машин поступили в Самарскую поликлинику №14
В 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь». Здравоохранение
202
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
06 февраля 2026, 17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации. Здравоохранение
1066
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
06 февраля 2026, 14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности. Здравоохранение
715
Здравоохранение
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
9 февраля 2026  17:15
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
137
В 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь».
9 февраля 2026  14:32
9 новых машин поступили в Самарскую поликлинику №14
217
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
9 февраля 2026  12:50
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
231
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
9 февраля 2026  10:45
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
237
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
9 февраля 2026  09:49
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
265
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
8 февраля 2026  16:50
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
532
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
6 февраля 2026  17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
1068
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
6 февраля 2026  14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
779
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
6 февраля 2026  14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
716
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
6 февраля 2026  13:24
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
694
Весь список
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15960
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
448
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
255
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
612
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
806
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2437
