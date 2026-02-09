Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов

197
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработаны принципиально новые аллогенные костные винты для травматологии и ортопедии. Новая технология специалистов НИИ «БиоТех» СамГМУ может изменить стандарты лечения переломов и сложных травм, исключив необходимость повторных операций, уверены разработчики.

Инновационный продукт получил название «Лиопласт-Винт», продолжив линейку уникальных аллогенных биоматериалов «Лиопласт»®, разработанных под руководством директора НИИ «БиоТех» СамГМУ, директора Самарского банка тканей, почетного профессора университета Ларисы Воловой. Новая разработка предназначена для остеосинтеза — хирургического соединения костных отломков в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

«В отличие от привычных титановых винтов, которые требуют повторной операции по удалению после сращения кости, наш винт не нужно удалять, со временем он полностью рассасывается и замещается собственной костью пациента, — поясняет Лариса Волова. — Это исключает риски второй операции, сокращает сроки лечения и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Для лечения сложных травм, в том числе у участников СВО, где минимизация операций критически важна, это имеет особое значение».

Технология производства основана на уникальном методе «Лиопласт». Аллогенная кость проходит многоэтапную обработку: механическое удаление антигенных компонентов, лиофилизацию (высушивание замороженных биоимплантатов в вакууме) и высокоточное фрезерование на станке с ЧПУ.

Как отмечает заместитель директора НИИ «БиоТех» Наталья Максименко, безопасность изделия обеспечивается тщательным контролем донорского материала, многоступенчатой обработкой, удаляющей потенциальные антигены, и финальной радиационной стерилизацией.

Для этого были созданы и запатентованы специальные программы для станков с ЧПУ, которые преобразуют 3D-модель винта в команды с точностью до микрона. Также разработчики получили свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Кроме 3D моделей винтов, была разработана конструкторская документация, проведены первые испытания.

Проект реализуется в рамках гранта Фонда поддержки технологического предпринимательства. В настоящий момент готова предсерийная партия изделий, технологический пакет полностью сформирован для передачи в производство.

«Грант был полностью освоен на создание не прототипа, а готового к передаче в производство пакета, — подчеркивает руководитель лаборатории 3D-моделирования тела человека ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян, которая курировала проект на всех этапах. — Мы провели анализ рынка, разработали 3D-модели, дооснастили базу, создали ПО, изготовили и испытали опытную партию. Теперь у нас есть всё необходимое, чтобы отладить серийное производство».

В планах на 2026 год — проведение необходимых биологических и клинических испытаний для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Кроме того, планируется расширение линейки винтов для различных типов остеосинтеза, поскольку в травматологии и ортопедии используются разные винты в зависимости от их функций: для удержания костных отломков, фиксации пластин или компрессии. К 2027 году планируется организация серийного производства и первые поставки всей линейки в ведущие травматологические центры страны.

Общий бренд «Лиопласт» объединяет более 180 видов биоимплантатов, которые производятся в СамГМУ по уникальной технологии, не имеющей аналогов в России. Эти материалы, поставляемые во все регионы страны и за рубеж, уже более 25 лет применяются в травматологии, стоматологии, онкологии и челюстно-лицевой хирургии, помогая тысячам пациентов вернуть здоровье и комфортную жизнь.

