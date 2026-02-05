В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики. Ремонтные работы проведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе ремонта выполнены комплексные работы: проведены ремонт полов, стен, потолков, крыльца с обустройством пандуса, замена дверей, а также внутренних инженерных систем электроснабжения и кондиционирования.

«Благодаря капитальному ремонту значительно улучшились условия оказания медицинской помощи для 700 местных жителей. Офис врача общей практики теперь соответствует современным требованиям. Созданы комфортные условия как для пациентов, так и для работы медперсонала. Медицинскую помощь здесь оказывают врач общей практики и медсестра», - отметил главный врач Исаклинской больницы Сергей Наумов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт на 42 объектах стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО