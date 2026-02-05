Десять крупнейших налогоплательщиков региона выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году.

В этот перечень вошли промышленные предприятия и крупные компании, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы.

В ТОП-3 списка вошли:

пивоваренная компания «Балтика»,

ПАО Сбербанк

АО «Самаранефтегаз».

В число лидеров по объему выплаченных налогов также вошли АО «АВТОВАЗ», АО «КК «Обход Тольятти», АО «Тольяттиазот», АО «Жигулевское пиво», ОАО «РЖД», АО «Тяжмаш» и АО «СМЗ».

Десять крупнейших налогоплательщиков обеспечили поступление в областной бюджет 52 млрд рублей, что составляет 20,4% от общего объема налоговых доходов за 2025 год.

«Крупнейшие компании-налогоплательщики – это не просто флагманы региона, это основа финансовой стабильности Самарской области. Их социальная ответственность и эффективная работа позволяют воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, модернизировать социальную сферу, поддерживать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места», – подчеркнул Павел Финк.

"Перед нами сейчас стоят важные задачи – содействовать развитию экономики, сельского хозяйства и пищепрома, предоставляя потребителям качественный натуральный отечественный продукт», - прокомментировал директор завода «Балтика-Самара» пивоваренной компании «Балтика» Олег Рукин.

«Развитие регионов — один из стратегических приоритетов Сбера. В Самарской области мы последовательно реализуем эту миссию, выступая партнёром в социально-экономическом развитии губернии», - отметила Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО