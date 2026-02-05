Десять крупнейших налогоплательщиков региона выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Десять крупнейших налогоплательщиков региона выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году

177
В ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области вошли промышленные предприятия и крупные компании, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы.

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году.

В этот перечень вошли промышленные предприятия и крупные компании, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы.

В ТОП-3 списка вошли:
пивоваренная компания «Балтика»,
ПАО Сбербанк
АО «Самаранефтегаз».

В число лидеров по объему выплаченных налогов также вошли АО «АВТОВАЗ», АО «КК «Обход Тольятти», АО «Тольяттиазот», АО «Жигулевское пиво», ОАО «РЖД», АО «Тяжмаш» и АО «СМЗ».

Десять крупнейших налогоплательщиков обеспечили поступление в областной бюджет 52 млрд рублей, что составляет 20,4% от общего объема налоговых доходов за 2025 год.

«Крупнейшие компании-налогоплательщики – это не просто флагманы региона, это основа финансовой стабильности Самарской области. Их социальная ответственность и эффективная работа позволяют воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, модернизировать социальную сферу, поддерживать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места», – подчеркнул Павел Финк.

"Перед нами сейчас стоят важные задачи – содействовать развитию экономики, сельского хозяйства и пищепрома, предоставляя потребителям качественный натуральный отечественный продукт», - прокомментировал директор завода «Балтика-Самара» пивоваренной компании «Балтика» Олег Рукин.

«Развитие регионов — один из стратегических приоритетов Сбера. В Самарской области мы последовательно реализуем эту миссию, выступая партнёром в социально-экономическом развитии губернии», - отметила Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

 

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО

В центре внимания
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
