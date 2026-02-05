Юные лесоводы региона открыли птичье кафе

В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.

Авторы трех лучших работ – Илья Миткин, Павел Полях и Егор Садохин – получили дипломы, призы и, конечно, особую благодарность от птиц. А мы благодарны Кинель-Черкасскому и Безенчукскому лесничествам за наставничество.

Добрый проект «Самарских лесничеств» проводится каждый год с главной целью — привлечь внимание детей и их родителей к помощи зимующим птицам, сохранению их численности и видового разнообразия, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Минприроды Самарской области