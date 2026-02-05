Сызранские транспортные полицейские ппроводят профилактические мероприятия со студентами  

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте на постоянной основе проводят встречи со студентами в целях профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи, а также в рамках организации профориентационной работы.

Мероприятие прошло в рамках акции УТ МВД России по ПФО «Время служить в транспортной полиции».

Со студентами Сызранского медико-гуманитарного колледжа встретились инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Анна Аверьянова и заместитель командира роты (курирующий работу с личным составом) ОР ППСП майор полиции Вера Мамонова.

Правоохранители рассказали будущим юристам о специфике службы транспортных полицейских, льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России.

Полицейские привели студентам примеры вовлечения молодежи в совершение преступлений в сфере экстремизма и терроризма через сеть Интернет, разъяснили степень ответственности и нормы уголовного права за данные правонарушения, уделив особое внимание недопущению фактов поджога оборудования на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

В конце мероприятия состоялось памятное фотографирование, после которого студентов старших курсов пригласили на службу в Сызранский ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте