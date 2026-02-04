Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций

Представители Минздрава Удмуртской Республики во главе с министром Сергеем Багиным с рабочим визитом посетили учреждения здравоохранения Самарской области.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и его заместители, а также главные врачи лечебных учреждений совместно с рабочей группой Минздрава Удмуртии посетили операционно-реанимационный модуль на территории Самарской областной детской больницы им.Н.Н. Ивановой.

Объект был построен в конце 2025 года, в настоящий момент идет процесс лицензирования и подготовка объекта к работе.

«Здесь сосредоточено все необходимое: современная операционная, палаты интенсивной терапии, ламинарная палата для пациентов онкогематологического профиля и изолятор для инфекционных больных. Операционно-реанимационный модуль соединен с главным корпусом», - рассказал руководитель минздрава Самарской области.

Также специалисты посетили консультативно-диагностический центр областной детской больницы, который построен в конце 2023 года в рамках нацпроекта.

Знакомство с модульными отделениями позволит представителям Удмуртского Минздрава оценить на практике его преимущества и недостатки, чтобы учесть их при реализации проекта на территории своей Республики.

Андрей Орлов рассказал коллегам, что в этом году в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», на территории Самарской городской клинической больницы N1 им.Н.И. Пирогова будет построен приемно-диагностический модуль. Он будет оснащен новой медтехникой, в том числе для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, компьютерным томографом, цифровой мобильной системой, эндоскопическим оборудованием.

"В нашем регионе накоплен значительный опыт по возведению приемно-диагностических отделений. В Сергиевском, Похвистневском, Кинель-Черкасском и Красноярском районах функционируют такие отделения, представляющие собой, по сути, пункты экстренной медицинской помощи, площадью от 800 до 1000 квадратных метров. Все они интегрированы с корпусами, где изначально располагались отделения реанимации. В них сосредоточен полный спектр необходимого диагностического оборудования. Предусмотрены отдельные входы для пациентов, доставляемых бригадами скорой помощи, имеется фильтр-бокс для пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций", - отметил Андрей Орлов.

Специалисты также посетили больницу Пирогова, региональный аккредитационный центр и отделение дополнительного профессионального образования Самарского медицинского колледжа им.Н. Ляпиной, которые располагаются на базе областной больницы Середавина. Кроме того, коллеги ознакомились с работой колледжа, пообщались со студентами и преподавателями.

«Посмотреть опыт реализации уже успешно запущенных и работающих проектов у коллег из других регионов – всегда ценно. В этом году Удмуртии предстоит возведение нового модульного приемного отделения в Ижевске, фактически это будет отдельная мини-больница с собственным тяжелым оборудованием. Нам предстоит большая подготовительная работа, и любая методическая помощь для нас очень важна», – отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Фото: минздрав СО