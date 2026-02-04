Самара признана лучшим в регионе городом по обеспечению безопасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара признана лучшим в регионе городом по обеспечению безопасности

332
Самара по итогам 2025 года одержала победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Самара по итогам 2025 года одержала победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Награду – Кубок ГУ МЧС России по Самарской области за 1 место – глава города Самары Иван Носков передал руководителю Управления гражданской защиты администрации города Евгению Вдовину. Кроме того, МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» получил кубки за 3 место в смотре‑конкурсе курсов гражданской обороны и Единой дежурно-диспетчерской службы городских округов Самарской области.

По итогам 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба города Самары обработала более 350 тысяч сообщений. В числе прочего специалистами ЕДДС была передана и обработана информация о 9013 преступлениях, 142 происшествиях и 1200 пожарах. Ежедневно на круглосуточное дежурство заступает смена в составе старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного и не менее четырех диспетчеров системы-112. Они связываются с экстренными службами и оперативно доводят информацию до профильных подразделений органов власти и иных ведомств.

Специалисты по курсам гражданской обороны МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в 2025 году продемонстрировали информационную оснащенность обучающей программы. В прошлом году обучение по 39 образовательным категориям прошли 739 человек.

На курсе действуют 3 специализированных технически оснащенных класса: гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, класс пожарной безопасности и класс обеспечения безопасности жизнедеятельности. В 2025 году курсы гражданской обороны при Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты отметили круглую дату – обучающие программы среди населения реализуются уже 20 лет.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

4 февраля 2026 20:53
Иногда даде в полицию не дозвониться. Вы о чем. Пришлось ночью несколько раз ходить пешком в мвд. Но все бемтолку. Бещлпамно бвло в ссср
Новости по теме
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
04 февраля 2026, 23:06
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.   Спорт
67
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
04 февраля 2026, 22:44
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей. Общество
79
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
04 февраля 2026, 21:29
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности. Закон
180
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
419
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
440
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
440
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1589
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
637
Весь список