Самара признана лучшим в регионе городом по обеспечению безопасности

Самара по итогам 2025 года одержала победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Награду – Кубок ГУ МЧС России по Самарской области за 1 место – глава города Самары Иван Носков передал руководителю Управления гражданской защиты администрации города Евгению Вдовину. Кроме того, МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» получил кубки за 3 место в смотре‑конкурсе курсов гражданской обороны и Единой дежурно-диспетчерской службы городских округов Самарской области.



По итогам 2025 года Единая дежурно-диспетчерская служба города Самары обработала более 350 тысяч сообщений. В числе прочего специалистами ЕДДС была передана и обработана информация о 9013 преступлениях, 142 происшествиях и 1200 пожарах. Ежедневно на круглосуточное дежурство заступает смена в составе старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного и не менее четырех диспетчеров системы-112. Они связываются с экстренными службами и оперативно доводят информацию до профильных подразделений органов власти и иных ведомств.



Специалисты по курсам гражданской обороны МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в 2025 году продемонстрировали информационную оснащенность обучающей программы. В прошлом году обучение по 39 образовательным категориям прошли 739 человек.



На курсе действуют 3 специализированных технически оснащенных класса: гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, класс пожарной безопасности и класс обеспечения безопасности жизнедеятельности. В 2025 году курсы гражданской обороны при Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты отметили круглую дату – обучающие программы среди населения реализуются уже 20 лет.

