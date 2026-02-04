Стартовал региональный этап конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката Окружного Фестиваля «Театральное Приволжье»

В Самарской области стартовал региональный этап конкурса на лучшую разработку афиши/или плаката Окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». (6+)



Проект реализуется в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе И.А. Комарова.



Теперь не только актёры, но и художники, дизайнеры и просто творческие люди могут стать частью большого театрального события.



К участию приглашаются: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Самарской области, обучающиеся в учебных заведениях или работающие в организациях и учреждениях, расположенных на территории Самарской области, в возрасте от 6 до 30 лет (включительно)



Заявки и конкурсные материалы принимаются до 22 февраля через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф (вкладка «Конкурс афиш»).



Победители регионального этапа конкурса будут рекомендованы экспертным жюри к участию в Окружном этапе, итоги которого будут подведены 27 марта, в День театра.

Фото: минкульт СО