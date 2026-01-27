Я нашел ошибку
Главные новости:
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
Сигареты на чужие деньги: в Сызрани раскрыли кражу с банковской карты
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
59
29 января в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытый показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по пьесе-сказке Леонида Филатова. На сцене выступят выпускники актёрских курсов при самарском театре «Город».

Спектакль – это история о простом и честном стрельце, которому предстоит преодолеть козни своего царя, что желает извести героя и жениться на его супруге. Для этого властитель посылает Федота преодолевать всё более и более сложные испытания, последним из которых становится миссия раздобыть «то, чаво на белом свете вообче не может быть». Стрельцу предстоит проявить всю свою отвагу и смекалку, чтобы получить шанс отстоять свою честь и восстановить справедливость…

Показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» пройдёт в рамках нового социального проекта «Литературные встречи: из книги на сцену», призванного дать новое, театральное прочтение классическим и современным литературным произведениям. О главных событиях проекта можно будет узнать на страницах СОУНБ и самарского театра «Город» «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

29 января в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный по предварительной регистрации.

16+

Теги: Мероприятия

