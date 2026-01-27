Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив

Новая установка позволяет добиться высокой точности при проведении химических экспериментов.

Ученые Самарского университета им. Королёва и Физического института им. Лебедева РАН разработали и изготовили экспериментальную установку левитации, предназначенную для испытания и подбора компонентов высокоэффективных и малотоксичных ракетных топлив нового поколения. Установка позволяет проводить эксперименты с каплями различных веществ в условиях акустической левитации – когда

Условия левитации дают возможность добиваться большей точности и наглядности при проведении химических экспериментов в отличие от традиционных подходов: паря в воздухе, капли не касаются стенок каких-либо сосудов или емкостей, уменьшается внешнее влияние на протекание химических реакций, при этом с летающими каплями можно легко проводить различные манипуляции на расстоянии, не прикасаясь к ним. На созданном левитаторе уже идут эксперименты с гипергольными ионными жидкостями*, которые в будущем могут стать компонентами перспективных ракетных топлив нового поколения. Капли ионных жидкостей различного состава, подчиняясь невидимому ультразвуку, сливаются с каплями окислителя, а ученые изучают возникающие при этом реакции воспламенения и горения, подбирая наилучшую для характеристик будущего космического топлива "рецептуру".

Проект получил финансовую поддержку в виде гранта Российского научного фонда. В исследованиях также принимают участие ученые Института органической химии им. Зелинского РАН.

Автор фото: Олеся Орина